Как правильно и безопасно отдыхать на Алтае

5 Аптечка

Даже если вы поехали на природу всего на несколько часов, есть медицинские средства, которые лучше взять с собой. Прежде всего, это все необходимое при ссадинах, ожогах, ушибах: йод, зеленка, перекись водорода, мази "Левомеколь" или "Спасатель", бинт и пластырь.

На всякий случай лучше взять с собой и лекарства, которые помогают при расстройстве желудка (диарея, интоксикация, изжога, пищевое отравление). Это могут быть активированный уголь, "Смекта", "Фестал".

Не забудьте обезболивающие. Можно захватить "Пенталгин" или "Нурофен".

И, конечно, весной необходимы средства защиты от клещей и других насекомых (мух, комаров). Универсальным в этом плане является "Рефтамид", а гель "Фенистил" сможет снять зуд и боль после укусов насекомых.