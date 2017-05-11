Как правильно и безопасно отдыхать на Алтае

С мая в Алтайском крае открылся сезон пикников, выездов на природу, дачи и турбазы. Специалисты регионального управления Роспотребнадзора и управления МЧС рассказали что делать, чтобы отдых оставил только хорошие впечатления.
Главное правило — не брать на природу то, что быстро портится и может спровоцировать пищевое отравление.
Можно взять:
- консервы;
- маринады;
- овощи, фрукты и зелень (помыть и порезать их нужно дома и упаковать в по отдельности в контейнеры);
- мясо и рыба (только в случае, если вы собираетесь их жарить на огне, т. к. этим продуктам нужна длительная термическая обработка).
Помогут сохранить продукты сумка-холодильник и термопакеты.
Нельзя брать:
- мягкие сыры;
- молочные продукты;
- вареные колбасы;
- майонез (если вы планируете пробыть на природе дольше 3-4 часов).
Никогда не выкладывайте готовую пищу на те тарелки, в которых лежало сырое мясо или рыба.
Специалисты советуют взять два вида воды:
- бутилированную негазированную (она хорошо удалит жажду);
- минеральную воду (щелочь, которая в ней содержится, нормализует кислотный баланс в желудке и облегчит переваривание тяжелого мяса).
И еще:
- морсы (но только хорошо закупоренные, которые не "забродят" через пару часов);
- соки;
- холодный чай с лимоном.
Алкоголь лучше, конечно, не брать. А если брать, то только в магазинах, у которых есть лицензия на их реализацию. Не покупайте спиртное через Интернет или с рук.
Что касается крепости, то предпочтение нужно отдать некрепким напиткам, например, легкому вину.
Для дачного сезона характерны не только пикники и отдых на природе с обязательным шашлыком, но и пожары. Как замечают в управлении МЧС по Алтайскому краю, чаще всего они происходят из-за неосторожного обращения с огнем.
- если вы решили пожарить мясо или рыбу, то не делайте это на костре, лучше возьмите мангал;
- будьте осторожны с жидкостью для розжига. Не допускайте, чтобы она попала на одежду или осталась на руках;
- рядом всегда должен быть запас воды. Например, сильный ветер может "выдуть" искры даже из мангала;
- постарайтесь, чтобы рядом с мангалом не было сухой травы или прошлогоднего мусора. Для безопасности можно обложить его камнями;
- если вы решили убраться на той площадке, где отдыхаете, то мусор, прошлогоднюю листву и траву сжигать можно только в бочке или все в том же мангале;
- нельзя бросать в огонь стекло, алюминиевые банки и емкости от аэрозолей;
- высыпать золу из них можно только тогда, когда она полностью остыла.
Когда возгорание произошло:
- обязательно позвоните по телефону 101 и вызовите пожарных;
- сохраняйте спокойствие, не паникуйте — это поможет быстро и собрано действовать;
- отправьте детей на безопасное расстояние;
- помните, что дым легче воздуха, поэтому пригнитесь к земле;
- заливайте пламя водой, но медленно, а не резко, можно попробовать засыпать пламя землей или песком;
- дышите через мокрый носовой платок.
Напомним, с 28 апреля на территории Алтайского края введен противопожарный режим. За разведение костров в лесах размер штрафа для физических лиц составляет до 10 тыс. рублей, должностным - до 100 тыс. рублей, юридическим - до 2 млн рублей. К сумме штрафа могут прибавить и сумма ущерба, нанесенного лесному фонду и затраты на тушение.
Клещи
Алтайский край относится к числу опасных из-за обилия клещей, поэтому, отправляясь на природу, нужно соблюдать правила безопасности. С целью защиты от укусов клещей нужно одеть защитную одежду или просто плотную одежду светлых тонов. Это предотвратит доступ клещей к телу и сделает легким осмотр. Его лучше проводить не реже, чем один раз в два часа.
Правила поведения на "клещевой" территории:
- не садитесь и не ложитесь на траву;
- стоянки и ночевки в лесу устраивайте на участках без травы;
- не заносите в помещение свежесорванные растения, верхнюю одежду и другие предметы, на которых могут оказаться клещи.
- используйте средства, отпугивающие и уничтожающие клещей (репелленты и инсектициды).
Солнце
На весеннем солнце также легко обгореть, как и во время поездки на море жарким летом. Пользуйтесь солнцезащитными кремами и надевайте головной убор. Специалисты рекомендуют взять с собой на пикник:
- крем или бальзам с защитным фактором от ультрафиолетовых лучей 35+;
- регенерирующий и заживляющий крем (например, "Бепантен" или "Пантенол");
- гигиеническую помаду (хорошо, если она тоже будет с маркировкой SPF).
Даже если вы поехали на природу всего на несколько часов, есть медицинские средства, которые лучше взять с собой. Прежде всего, это все необходимое при ссадинах, ожогах, ушибах: йод, зеленка, перекись водорода, мази "Левомеколь" или "Спасатель", бинт и пластырь.
На всякий случай лучше взять с собой и лекарства, которые помогают при расстройстве желудка (диарея, интоксикация, изжога, пищевое отравление). Это могут быть активированный уголь, "Смекта", "Фестал".
Не забудьте обезболивающие. Можно захватить "Пенталгин" или "Нурофен".
И, конечно, весной необходимы средства защиты от клещей и других насекомых (мух, комаров). Универсальным в этом плане является "Рефтамид", а гель "Фенистил" сможет снять зуд и боль после укусов насекомых.
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