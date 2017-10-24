Как пройти лечение на уникальном грязевом курорте Алтая

Краевой лечебно-реабилитационный центр "Озеро Яровое" приглашает пройти лечение и реабилитацию:
- при нервных заболеваниях и заболеваниях позвоночника,
- при заболеваниях женской и мужской половой сферы,
- при заболеваниях кожи,
- при посттравматической реабилитации.
К вашим услугам санаторно-курортное и курсовое лечение, медицинские процедуры, проживание и питание.
В качестве лечебного комплекса-аппаратная физиотерапия, ручной медицинский массаж, водолечение с использованием рапы и пантового концентрата, медикаментозная терапия по показаниям, лечебная физкультура, тренажеры, сауна, бассейн для подводно-вертикальной вытяжки позвоночника, стоматологические услуги, процедуры с применением грязи, парафино-озокерита.
В будни и праздники!
Для каждого у нас будет предложение с комфортом, заботой и доступное лечение!
О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Адрес: Алтайский край, г. Яровое, ул. Гагарина, 5
Эл.почта: br@kcvmir.com
Сайт: kcvmir.com
Бронирование:
- 8 (38568) 2-08-59;
- 8-923-008-85-79;
- 8-903-958-92-92