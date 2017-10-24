Как пройти лечение на уникальном грязевом курорте Алтая

К вашим услугам санаторно-курортное и курсовое лечение, медицинские процедуры, проживание и питание.

В качестве лечебного комплекса-аппаратная физиотерапия, ручной медицинский массаж, водолечение с использованием рапы и пантового концентрата, медикаментозная терапия по показаниям, лечебная физкультура, тренажеры, сауна, бассейн для подводно-вертикальной вытяжки позвоночника, стоматологические услуги, процедуры с применением грязи, парафино-озокерита.

В будни и праздники!

Для каждого у нас будет предложение с комфортом, заботой и доступное лечение!

О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ