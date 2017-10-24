Здоровье

Как пройти лечение на уникальном грязевом курорте Алтая

Сегодня, 11:20.
Здоровье

Краевой лечебно-реабилитационный центр "Озеро Яровое" приглашает пройти лечение и реабилитацию:

  • при нервных заболеваниях и заболеваниях позвоночника,
  • при заболеваниях женской и мужской половой сферы,
  • при заболеваниях кожи,
  • при посттравматической реабилитации.
Как пройти лечение на уникальное грязевом курорте Алтая.
Как пройти лечение на уникальное грязевом курорте Алтая. Фото : архив грязелечебницы "Озеро Яровое".

К вашим услугам санаторно-курортное и курсовое лечение, медицинские процедуры, проживание и питание.

В качестве лечебного комплекса-аппаратная физиотерапия, ручной медицинский массаж, водолечение с использованием рапы и пантового концентрата, медикаментозная терапия по показаниям, лечебная физкультура, тренажеры, сауна, бассейн для подводно-вертикальной вытяжки позвоночника, стоматологические услуги, процедуры с применением грязи, парафино-озокерита.

Грязелечение.
Грязелечение.

В будни и праздники!

Для каждого у нас будет предложение с комфортом, заботой и доступное лечение!

О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Адрес: Алтайский край, г. Яровое, ул. Гагарина, 5
Эл.почта: br@kcvmir.com
Сайт: kcvmir.com
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