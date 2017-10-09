Каникулы в "Роднике Алтая": детям – приключения, взрослым – отдых

Почувствуйте себя героями любимых фильмов, освойте пару шпионских трюков, взгляните на горы глазами путешественников и, конечно, найдите настоящие сокровища! Крутейшие возможности ждут!

Время приключений!

Крутим узлы алтайской мандалы на зависть Джеку Воробью, по стопам Робинзона Крузо работаем с глиной на настоящем гончарном круге, в стиле семейства Кортес учимся росписи по песку – более десяти мастер-классов, чтобы прокачать навыки супергероя! В весёлой "Школе выживания" осваиваем всё, что нужно знать бойскауту, и закрепляем логическими головоломками на квестах!

Дальше-больше: "Банановый бадминтон", "Первобытный пионербол", "Крокет Джуманджи" и каждый вечер отрыв под модные сеты на вечеринках!

Чтобы ничто не отвлекало от каникул

Путёвки построены по принципу "всё включено". Проживание в комфортабельных номерах, полноценное трёхразовое питание, насыщенный досуг и оздоровление! Кстати, ребятни с полутора лет - отдельное меню и два дополнительных полдника. Ведь с таким количеством активностей легко нагулять недетский аппетит! Родители, не мешайте детям отдыхать! Пока детвора развлекается по своей программе, спокойно займитесь собой: сходите на спа или массаж, погрейтесь в хаммаме, поплавайте в бассейне!

И здоровье тоже

Каникулы – шикарная возможность взбодрить иммунитет. Чистейший воздух, правильный режим и крепкий сон отлично дополняют оздоровительные процедуры. Любая из сбалансированных путёвок зарядит энергией на год вперёд как взрослых, так и детей! Приехали с бабушками и дедушками? Супер! Для них отдельная акция "Здоровье и долголетие". А дети до 4-х лет и вовсе отдыхают с родителями бесплатно на дополнительных местах!

Срочно спрашивайте путёвку в увлекательное семейное путешествие, количество мест ограничено!

Подробности о программах, ценах, акциях и скидках — по телефону 8-800-100-99-98 (звонок по России бесплатный) или на сайте родник-алтая.рф