"Леденец" открывает первый розничный магазин.

Интим-магазин "Леденец" с 25 декабря приглашает всех желающих познакомиться с широким ассортиментом товаров в новом просторном торговом зале по адресу: г. Барнаул, ул. Малахова, 164.

Для того чтобы вы остались довольны покупкой, мы подобрали лучшие товары, хиты продаж, а также интересные новинки.

Мы активно готовились к этому важному и очень радостному для нас событию и хотим поделиться этой радостью с вами. Спешите быть в числе первых 20 покупателей, и вы получите специальные подарки от "Леденца". Спросите, какие именно? Приходите, и вы все узнаете! Кстати, цены в магазине соответствуют ценам нашего интернет-магазина!

В связи с открытием интим-салона мы объявляем беспрецедентную акцию "Секс-утилизация". Не выбрасывайте свою старую, сломанную, надоевшую секс-игрушку – принесите нам, получите скидку 20% но покупку новой, а мы утилизируем ваше изделие! *

С полными условиями акции можно ознакомиться в магазине по адресу г. Барнаул, ул. Малахова, 164 или по телефону: 8 (3852) 504-120.

Ждем вас в гости к нам ежедневно начиная с 25 декабря, с 10.00 до 20.00, без выходных.

Сайт компании lollipopshop.ru

*Скидки предоставляются на товары всех марок TOYFA. Акция пройдет с 25 декабря 2016 года по 25 января 2017 года. Организатор акции: общество с ограниченной ответственностью "Интрейд" (ООО "Интрейд"). ОГРН 1162225069291. Юр.адрес: 656006, г.Барнаул, ул.Малахова, 179-а, оф. 104

Предложение действительно на момент размещения.

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