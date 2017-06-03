Люди Кудрина сравнили систему здравоохранения России с африканской

Как пишет РБК, такой вывод исследователи сделали после изучения показателей смертности и продолжительности жизни россиян. Оказалось, что смертность российских мужчин среднего возраста находится в стране на уровне стран Африки. Из 435 тыс. человек трудоспособного возраста, умерших в 2016 году, 346 тыс. составили мужчины. Чтобы не ухудшить ситуацию, необходимо дистанционно отслеживать состояние здоровья населения.

В частности, к 2024 году, по мнению экспертов ЦСР, количество россиян, которые должны быть охвачены дистанционным медицинским контролем, должно увеличиться до 13,8 млн. человек, а к 2035 году до 44,1 млн. человек. Это необходимо, чтобы за ближайшие 18 лет увеличить среднюю продолжительность жизни россиян до 76 лет.

Выступая на Петербургском экономическом форуме, президент ЦСР Павел Кадочников также отметил постоянный недостаток ресурсов в здравоохранении и выразил надежду, что к 2024 году Россия увеличит вложения в здравоохранения с 3,7% ВВП, как сейчас, до 4,4% ВВП. Хотя бы потому, что "здравоохранение — это поставщик современного человеческого капитала".