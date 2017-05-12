Медики недовольны, что россияне занимаются самолечением

Как сообщает ТАСС, это может быть связано с тем, что в последние годы доступность и качество медицинских услуг вызывают все больше нареканий.

Опрос ВЦИОМ показал, что в случае возникновения заболеваний только 46% опрошенных обращаются в государственную поликлинику, более трети (35%) занимаются самолечением и только каждый десятый (11%) идет в платные медицинские центры. Остальные или пускают все на самотек, или прибегают к помощи целителей.

Участие в исследовании приняли 1,2 тыс. россиян.

Эксперты уверены, что большой размер группы самолечения — это крайне тревожный факт. Он свидетельствует и об уровне доверия медицинским учреждениям, и о доступности медицинских услуг.