Медики недовольны, что россияне занимаются самолечением

Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что более трети жителей России предпочитают заниматься самолечением, если у них возникают проблемы со здоровьем.
Как сообщает ТАСС, это может быть связано с тем, что в последние годы доступность и качество медицинских услуг вызывают все больше нареканий.
Опрос ВЦИОМ показал, что в случае возникновения заболеваний только 46% опрошенных обращаются в государственную поликлинику, более трети (35%) занимаются самолечением и только каждый десятый (11%) идет в платные медицинские центры. Остальные или пускают все на самотек, или прибегают к помощи целителей.
Участие в исследовании приняли 1,2 тыс. россиян.
Эксперты уверены, что большой размер группы самолечения — это крайне тревожный факт. Он свидетельствует и об уровне доверия медицинским учреждениям, и о доступности медицинских услуг.
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