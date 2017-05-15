Медицинское оборудование на миллионы рублей появилось в больницах Барнаула и Рубцовска

Новое медицинское оборудование приобрели в стоматологической поликлинике Рубцовска. А в отделение анестезиологии и реанимации городской больницы №8 Барнаула в ближайшее время поступят новые аппараты для искусственной вентиляции легких.
Как сообщает региональный минздрав, на эти цели из краевого бюджета выделено более 10 миллионов рублей.
В частности, в детском стоматологическом отделении Рубцовска появились новые автоклавы, негатоскопы, облучатели и гласперленовые стерилизаторы, а для зуботехнической лаборатории приобрели муфельную печь ЭКПС-50.
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