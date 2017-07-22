Минздрав: алтайские мужчины стали чаще "рожать" с жёнами

Главный врач "ДАРа" Ирина Молчанова говорит, что спрос на партнерские роды растет. В "ДАРе" для этого есть условия - индивидуальные палаты.

Чтобы попасть в родильную палату мужу вовсе необязательно проходить обследование. Достаточно наличие флюорографии и теста на ВИЧ. С собой нужно взять одноразовые халат, бахилы и маску.

Услуга "партнерские роды" в перинатальном центре предоставляется бесплатно. Роженица сама может выбрать, кто будет ее поддерживать. Это может быть муж, мама, сестра или любой другой близкий человек.

Евгения Хабарова

врач-акушер-гинеколог: