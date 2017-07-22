Здоровье

Минздрав: алтайские мужчины стали чаще "рожать" с жёнами

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Сегодня, 15:30.
Здоровье

В июне и первой половине июля 2017 года в перинатальном центре "ДАР" провели 12 партнерских родов.Об этом сообщает краевой минздрав.

Руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко проверил Алтайский краевой клинический перинатальный центр. 22 апреля 2017 года.
Руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко проверил Алтайский краевой клинический перинатальный центр. 22 апреля 2017 года. Фото : roszdravnadzor.ru.

Главный врач "ДАРа" Ирина Молчанова говорит, что спрос на партнерские роды растет. В "ДАРе" для этого есть условия - индивидуальные палаты.

Чтобы попасть в родильную палату мужу вовсе необязательно проходить обследование. Достаточно наличие флюорографии и теста на ВИЧ. С собой нужно взять одноразовые халат, бахилы и маску.

Услуга "партнерские роды" в перинатальном центре предоставляется бесплатно. Роженица сама может выбрать, кто будет ее поддерживать. Это может быть муж, мама, сестра или любой другой близкий человек.

Евгения Хабарова
врач-акушер-гинеколог:

Партнерские роды происходят в семьях с крепкими, сложившимися отношениями,  и неважно первый, второй или третий ребенок появляется в семье. Партнерские роды и для роженицы, и для медицинского персонала проходят более благоприятно, нежели обычные. Благодаря присутствию рядом родного человека роды протекают более физиологично, так как задумано природой. Муж сам успокаивает супругу, поглаживает, держит за руку, делает массаж. Все его действия создают доверительную обстановку для родов.

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