Минздрав планирует наказывать работодателей за отказ от диспансеризации сотрудников

Минздрав предлагает правительству ввести ответственность для компаний, которые игнорируют требование о диспансеризации сотрудников. Их могут обязать платить повышенный тариф ОМС.

Во-вторых, минздрав рассматривал возможность административного либо уголовного наказания за уклонение от диспансеризации, но правительство эти варианты не одобрило. Поэтому, скорее всего, в качестве карательной меры изберут первую. Ставку и другие условия принуждения к диспансеризации минздрав планирует назвать после совещания с экспертами отрасли.

Сами работодатели от этих инициатив не в восторге. Первыми против возможных нововведений выступило бизнес-объединение "Деловая Россия". По мнению их специалистов, эффект диспансеризации пока не доказан, а административная нагрузка на бизнес, в случае ужесточения требований, вырастет в разы.

Минздрав отмечает, что диспансеризация и плановые профосмотры позволяют зафиксировать заболевания на ранних стадиях, что повышает эффективность лечения. С 2018 года чиновники обещают сделать процедуру еще более целевой и доказательной.

Справка

С 2013 года диспансеризацию прошли более 85 млн россиян (только в 2016 году 22,15 млн). В 2016 году, по данным источников “Ъ”, сумма расходов на процедуру выросла до 33 млрд руб.