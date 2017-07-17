Минздрав планирует наказывать работодателей за отказ от диспансеризации сотрудников

Министерство здравоохранения РФ создаст рабочую группу для разработки "карательных" мер для работодателей, чьи сотрудники не прошли диспансеризацию, сообщает КоммерсантЪ.
Минздрав предлагает правительству ввести ответственность для компаний, которые игнорируют требование о диспансеризации сотрудников. Их могут обязать платить повышенный тариф ОМС.
Во-вторых, минздрав рассматривал возможность административного либо уголовного наказания за уклонение от диспансеризации, но правительство эти варианты не одобрило. Поэтому, скорее всего, в качестве карательной меры изберут первую. Ставку и другие условия принуждения к диспансеризации минздрав планирует назвать после совещания с экспертами отрасли.
Сами работодатели от этих инициатив не в восторге. Первыми против возможных нововведений выступило бизнес-объединение "Деловая Россия". По мнению их специалистов, эффект диспансеризации пока не доказан, а административная нагрузка на бизнес, в случае ужесточения требований, вырастет в разы.
Минздрав отмечает, что диспансеризация и плановые профосмотры позволяют зафиксировать заболевания на ранних стадиях, что повышает эффективность лечения. С 2018 года чиновники обещают сделать процедуру еще более целевой и доказательной.
Справка
С 2013 года диспансеризацию прошли более 85 млн россиян (только в 2016 году 22,15 млн). В 2016 году, по данным источников “Ъ”, сумма расходов на процедуру выросла до 33 млрд руб.
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