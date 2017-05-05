Минздрав пообещал бесплатно лечить здоровых людей

В 2018 году минздрав РФ планирует обеспечить бесплатными рецептурными лекарствами не только льготников, но и другие категории населения. Правда, по задумке чиновников, бесплатные препараты будут положены не всем гражданам, а только тем, кто ведет здоровый образ жизни, проходит диспансеризацию и ответственно относится к своему здоровью, пишут Известия.
Сейчас бесплатный механизм получения лекарств действует только для инвалидов, ветеранов войн, детей до трех лет и др. При этом льготникам доступен ограниченный перечень препаратов из утверждаемого раз в год списка. В 2017 году в него вошли, например, инсулин, бромгексин, пирацетам, фенобарбитал и некоторые другие. Теперь эти же лекарства, отпускаемые по рецепту врача, хотят сделать доступными и для других.
По словам директора НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Давида Мелик-Гусейнова, пилотный проект может стартовать в 2018 году. На его реализацию может потребоваться около 500 миллиардов рублей в год.
В самом минздраве инициативу пока не комментируют, но подтвердили, что в настоящий момент вопрос обсуждается.
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