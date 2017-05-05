Минздрав пообещал бесплатно лечить здоровых людей

Сейчас бесплатный механизм получения лекарств действует только для инвалидов, ветеранов войн, детей до трех лет и др. При этом льготникам доступен ограниченный перечень препаратов из утверждаемого раз в год списка. В 2017 году в него вошли, например, инсулин, бромгексин, пирацетам, фенобарбитал и некоторые другие. Теперь эти же лекарства, отпускаемые по рецепту врача, хотят сделать доступными и для других.

По словам директора НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Давида Мелик-Гусейнова, пилотный проект может стартовать в 2018 году. На его реализацию может потребоваться около 500 миллиардов рублей в год.

В самом минздраве инициативу пока не комментируют, но подтвердили, что в настоящий момент вопрос обсуждается.