На Алтае бизнесмены дали почти 15 млн рублей на ремонт "убитой" сельской больницы

В рабочем поселке Степное озеро, на ремонт хирургического отделения Благовещенской ЦРБ потратили более 16 млн рублей. Из них только 1,5 млн выделил региональный минздрав, остальное — деньги местных предпринимателей. Большую часть расходов взяло на себя предприятие Кучуксульфат.
Как рассказали в региональном минздраве, на ремонт хирургического отделения ушло семь месяцев. Несмотря на это, врачи работали в штатном режиме, принимали пациентов и делали операции.
Теперь в хирургическом отделении европейский дизайн, рабочие помещения, оснащены современным оборудованием, есть комната отдыха для персонала, в которой установлен диван и персональные ящички для личных предметов.
До этого капитальный ремонт в больнице не делали больше 50 лет.
По словам генерального директора компании "Кучуксульфат" Дмитрия Горюнова, это не первый проект сферы здравоохранения, который реализовало предприятие. До этого "Кучуксульфат" финансировал ремонт гинекологического отделения, а в планах — оборудовать игровую площадку в детском саду для детей с ограниченными возможностями.
Справка
Здание, в котором расположено отделение хирургии Благовещенской ЦРБ, построено в середине 60-х годов прошлого века. Кроме жителей своего района благовещенцы принимают пациентов из Суетского, Родинского, Кулундинского районов. Здесь оказывают экстренную и плановую хирургическую помощь, а также помощь по нейрохирургическому, урологическому, травматологическому профилю и детской хирургии. Ежегодно проводится около 400 операций, 100 из которых - эндоскопические.
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