На Алтае бизнесмены дали почти 15 млн рублей на ремонт "убитой" сельской больницы

Как рассказали в региональном минздраве, на ремонт хирургического отделения ушло семь месяцев. Несмотря на это, врачи работали в штатном режиме, принимали пациентов и делали операции.

Теперь в хирургическом отделении европейский дизайн, рабочие помещения, оснащены современным оборудованием, есть комната отдыха для персонала, в которой установлен диван и персональные ящички для личных предметов.

До этого капитальный ремонт в больнице не делали больше 50 лет.

По словам генерального директора компании "Кучуксульфат" Дмитрия Горюнова, это не первый проект сферы здравоохранения, который реализовало предприятие. До этого "Кучуксульфат" финансировал ремонт гинекологического отделения, а в планах — оборудовать игровую площадку в детском саду для детей с ограниченными возможностями.

Справка

Здание, в котором расположено отделение хирургии Благовещенской ЦРБ, построено в середине 60-х годов прошлого века. Кроме жителей своего района благовещенцы принимают пациентов из Суетского, Родинского, Кулундинского районов. Здесь оказывают экстренную и плановую хирургическую помощь, а также помощь по нейрохирургическому, урологическому, травматологическому профилю и детской хирургии. Ежегодно проводится около 400 операций, 100 из которых - эндоскопические.