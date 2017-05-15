На Алтае в память о жертвах ВИЧ и СПИДа зажгут свечи и проведут квест

Как сообщает региональный минздрав, в краевом центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями можно будет сделать бесплатный анонимный экспресс-тест на ВИЧ, принять участие в форсайт-сессии и построить дорожную карту по профилактике ВИЧ, пройти квест-игру "Маршрут безопасности", увидеть фильм на тему ВИЧ-инфекции "Приют для Энни", а вечером 21 мая, прийти к памятнику Виктору Цою в Барнауле. Там пройдет уличная акция "Зажженная свеча"

Подобные мероприятия в ближайшую неделю пройдут в Бийске и Рубцовске. Здесь представители государственных, общественных, религиозных организаций и активистов сообщества людей, живущих с ВИЧ также проведут беседы, зажгут свечи, посадят деревья и запустят в небо белые шары в память о всех тех, кто умер от ВИЧ-инфекции.

Также с 15 по 21 мая ряд мероприятий пройдут и в Бийске, среди них уличная акция — посадка деревьев и запуск белых шаров.

Справка

В мире с диагнозом ВИЧ-инфекция живет более 40 миллионов человек. Около 27 миллионов уже умерли от последствий этого заболевания. На 1 апреля в Алтайском крае зарегистрировано 25696 случаев ВИЧ-инфекции. Проживает на территории края — 19652 чел. Пораженность на 100 тыс. населения — 826,8, что на 12,4% ниже, чем в Сибирском Федеральном округе (943,8 на 100 тыс. населения).