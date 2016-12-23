На Алтае в техникуме группа учащихся заболела сальмонеллёзом

По результатам бактериологических исследований у повара и пяти студентов выделили палочку рода Salmonella enteritidis.

В ходе расследования случая было установлено, что руководство техникума заключило договор на оказание услуг по организации питания обучающихся с компанией "Гостиный дворик", однако не контролировало исполнение договорных обязательств. На пищеблоке допускали грубые и многочисленные нарушения санитарных требований. Режим мытья посуды не соблюдался, дезинфекция посуды не проводилась. Из 20 смывов с оборудования пищеблока в трех обнаружили бактерии группы кишечной палочки. Продукты на пищеблок принимали без документов, подтверждающих их качество и безопасность.

Условия для безопасного питания детей в техникуме не были созданы: отсутствовал завтрак, кормили только на обед и ужин. Цикличное меню отсутствовало: в течение пяти дней учащимся подавали котлеты из куриного фарша, гречку и картофельное пюре.

В общежитии, где проживает 115 человек, нет условий для приготовления пищи. Оказалось, что многие дети пищу не готовят, а питаются продуктами, приобретаемыми в ближайшем магазине, которые хранят в ненадлежащих условиях.

Условия проживания детей в общежитии также признали неудовлетворительными: на третьем этаже не функционировали умывальные раковины по причине отсутствия водоснабжения, в умывальной комнате не оказалось горячей воды, в санузлах отсутствовала туалетная бумага и мыло. В комнатах количество тумбочек и стульев не соответствует числу проживающих, имеющаяся мебель ветхая, требует замены, разбиты стекла на окнах.

Помимо всего прочего, в образовательном учреждении не организовали медицинское обслуживание. Медицинский работник техникума с 8 декабря находился на больничном.

В очаге заболевания наложили карантин до 23 декабря, провели дезинфекцию. Виновных привлекли к административной ответственности, материалы переданы в суд на временный запрет деятельности пищеблока. Материалы проверки передали в Следственный комитет.