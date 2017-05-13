На Алтае впервые начнут выпускать санитайзер, который убивает бактерии

Новый санитайзер — антибактериальный гель, который используется для дезинфекции рук и поверхностей — выйдет под собственной торговой маркой предприятия Shalet. Это специальный антибактериальный гель для рук, который, по утверждению разработчиков, уничтожает до 99,9% бактерий. Он станет альтернативой популярным средствам Dettol, "Cleanberry" и "Sanitelle", которые давно есть на прилавках. Их цена выше 100 рублей за флакончик.

Алтайское средство будет выпускаться в бутылочках по 50 мл. Ориентировочная стоимость — 50-60 рублей.

Виктор Косихин,

директор "Ренессанс-Косметик":

Мы давно хотели выпускать что-то подобное. Под маркой Shalet уже делаем мыло с антибактериальным эффектом. Теперь будет и этот гель.

Санитайзер Shalet" сделан на основе этилового спирта. По заключению специалистов, он безопасен для человека, но всего за 15 минут способен убить практически все вирусы и микробы.