На алтайский медицинский рынок заходит еще одна федеральная сеть

Федеральная сеть клинико-диагностических лабораторий "Ситилаб" открыла свой медицинский центр в Барнауле. В офисе на улице Попова можно будет сдать более 1,5 тыс. анализов, плюс — сделать УЗИ и кольпоскопию.
В июле на сайтах по поиску работы "Ситилаб" разместил сразу несколько вакансий. В Барнауле рынок диагностических услуг компания будет делить с другими "федералами": "ИнВитро", "KDL", "ДНК-диагностика" и "Гемо-тест".
Справка
Клинико-диагностические лаборатории СИТИЛАБ — это федеральная сеть, в которую входит более 240 Центров обследования пациентов в 94 городах по всей стране и диагностические лабораторные комплексы в 7 крупнейших городах России.
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