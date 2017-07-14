На алтайский медицинский рынок заходит еще одна федеральная сеть

В июле на сайтах по поиску работы "Ситилаб" разместил сразу несколько вакансий. В Барнауле рынок диагностических услуг компания будет делить с другими "федералами": "ИнВитро", "KDL", "ДНК-диагностика" и "Гемо-тест".

Справка

Клинико-диагностические лаборатории СИТИЛАБ — это федеральная сеть, в которую входит более 240 Центров обследования пациентов в 94 городах по всей стране и диагностические лабораторные комплексы в 7 крупнейших городах России.