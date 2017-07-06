На грани волшебства. Почему в Барнауле растет спрос на услуги остеопатов

Сакральная терапия

Остеопатия основана на идее о том, что дух, тело и разум человека тесно взаимосвязаны. Все болезни — из-за нарушения "проходимости" разных частей организма. И если правильно запустить механизм восстановления в тех органах, которые вызывают болезнь, то человека можно привести в норму. Причем остеопат работает только руками, прикладывая их к той или иной части тела и восстанавливая нарушенные ритмы в работе костей, мышц, кровеносных сосудов и лимфатических узлов. Чаще всего на прием к такому специалисту направляют неврологи.

Остеопаты подчеркивают, что в сфере их влияния — практически все тело человека, в том числе внутренние органы и структуры черепа. При работе остеопат воздействует на так называемые триггерные точки и мышечные цепи. Именно их стимуляция "запускает" процессы выздоровления. Многие думают, что остеопатия схожа с мануальной терапией. Но это разные методики.

Не псевдонаука, а сложное искусство

Остеопат Татьяна Иванова работает в этой сфере уже 20 лет. Она прошла обучение у французских специалистов, после чего открыла в Барнауле центр "СтиллПойнт". Люди приезжают из городов и районов Алтайского края, Новосибирска, Кемерово, есть клиенты из Москвы и Германии. Большинство — постоянные пациенты, которые ходят поколениями.

"Остеопатия — искусство. Это живая, динамичная, современная система медицины. Она требует знаний физио­логии, анатомии, биомеханики человеческого тела и взаимосвязи органов между собой. За всеми “непонятными” манипуляциями врача стоит строи?ная научная система", — объясняет Татьяна Иванова.

До того как уйти в остеопатию, Иванова много лет проработала нев­рологом. Сегодня ей помогает сын Илья, который, получив медицинское образование, пошел по стопам матери.

В штате медицинского центра "Исида" сертифицированный остеопат работает уже шесть лет. Это был осознанный выбор главврача Лили Восканян: "За остеопатией — будущее. Я очень позитивно отношусь к этому направлению. На моих глазах у людей после помощи остеопата снимали инвалидность, маленькие дети, рожденные с патологиями, начинали нормально развиваться. Я сама в случае необходимости обращаюсь к этим услугам".

Решив заниматься "интересной медициной", из хирургии в остеопатию в свое время ушел травматолог-ортопед Кирилл Зюзин. Сегодня он ведет частный прием. Все дни расписаны. По нормативу остеопат может проводить 7–10 сеансов в день, но потребность у барнаульцев в этих услугах выше, считает специалист. По мнению Зюзина, остеопатия очень хорошо интегрируется в современную медицину, так как способствует налаживанию тонких анатомических связей.

Цена услуг остеопата — в среднем 1,5–3,5 тыс. рублей за сеанс, ребенку — от 1 до 2 тыс. рублей. По признанию самих специалистов, именно во столько они оценивают свою работу и собственные энергозатраты. Остеопатия, как "тонкая" сфера, отнимает много сил и требует восстановления.

Что-то из разряда гороскопов

Наряду с докторами — приверженцами остеопатии в Барнауле есть врачи, у которых это направление вызывает серьезные сомнения. По мнению врача-реабилитолога, мануального терапевта с 25-летним стажем Константина Комиссарова, мотивировать популярность остеопатии можно произошедшей дискредитацией мануальной терапии. Если раньше люди валом шли к "мануальщикам", то потом решили, что там больно, резко, остро, — и пошли к остеопатам, так как там "гладят, держат за руку и ловят внутренние ритмы организма".

"Это, безусловно, гораздо приятнее. Иногда возникает ощущение, что остеопаты практически силой мысли что-то “двигают” в организме, задействуют какие-то чуть ли не космические энергии и возвращают пациенту здоровье", — иронизирует Комиссаров. Он уверен, что, прежде чем обращаться к такому специалисту, нужно взвесить все "за" и "против". В погоне за быстрой помощью можно потерять драгоценное время, считает врач. "Это же не пустые слова, я много лет работаю с детьми с ДЦП и тяжелой родовой травмой. Бывает, что на определенном этапе можно как-то помочь, восстановить, а пройдет немного времени — и будет поздно. Победить боль остеопатией можно, победить болезнь — нет".

Достаточно категорично относится к этой области медицины и один из ведущих травматологов-ортопедов Алтайского края Александр Чанцев: "Пациенты остеопатов рассказывают разное, но я считаю, что ничего хорошего в этом нет. Есть классическая медицина и законы анатомии и физиологии. Для меня лечение наложением рук — это что-то из разряда гороскопов".

При всем уважении к мануальной терапии с осторожностью к остеопатии относится и генеральный директор центра "Пигмалион" Алексей Маликов. Остеопат ведет прием в его клинике, но брать в штат такого специалиста на постоянной основе планов нет. Но и он, и руководитель медицинского центра "Альмус", мануальный терапевт Олег Пинегин считают, что остеопатия имеет право на жизнь. "Мы можем отрицать что угодно, но отрицать то, что услуги остеопатов востребованы и некоторые чувствуют реальную пользу, нельзя", — говорит Пинегин.

Скептическое отношение у ряда врачей вызывает и то, что механизм работы остеопата нельзя "разложить по полочкам и научно обосновать". Плюс многие из них уверены, что "кости таза точно не влияют на ишемическую болезнь сердца".

С какими проблемами ходят к остеопатам

• заболевания лор-органов; • проблемы опорно-двигательного аппарата; • мигрень, повышенное внутричерепное давление; • заболевания желудочно-кишечного тракта; • патологии репродуктивной системы; • у детей: детский церебральный паралич, гидроцефалия, задержка развития.

Где учат на остеопатов

Русская высшая школа остеопатической медицины (Санкт-Петербург)

Институт остеопатической медицины (Санкт-Петербург, представительства в Москве и Казани)

Институт остеопатии СПбГУ и СЗГМУ им. Мечникова (Санкт-Петербург, представительства в Москве, Самаре, Владивостоке, Казани, Екатеринбурге, Тюмени, Нижнем Новгороде)

Русская академия остеопатической медицины (Санкт-Петербург)

Срок получения образования — около четырех лет. Для обучения в престижных школах остеопатии обязательно наличие высшего медицинского образования. Каждый пациент вправе попросить у остеопата сертификат и диплом российского и международного образца. Если их нет — значит, остеопат не настоящий. Также сведения о всех специалистах можно найти в Едином реестре остеопатов.

Краткая история остеопатии

1874 год — американец Эндрю Тейлор Стилл, врач и по совместительству проектировщик мостов, предложил методику, которая сочетала философию, медицинскую практику и видение человека как инженерной конструкции.

1988 год — в Россию из-за рубежа приехали первые остеопаты.

1994 год — в Санкт-Петербурге открылась первая Русская высшая школа остеопатической медицины.

2003 год — Минздрав РФ признал остеопатию методом лечения.

2012 год — должность "врач-остеопат" появилась в номенклатуре должностей работников медицинских и фармацевтических специальностей.

2014 год — в России появился главный остеопат Дмитрий Мохов, внештатный специалист Минздрава РФ.

2015 год — в России утверждены квалификационные требования к врачам-остеопатам.

2016 год — по приказу Минздрава РФ создан Федеральный методический центр по остео­патии на базе СЗГМУ им. И. И. Мечникова (Санкт-Петербург), а остеопатия внесена в список видов меддеятельности, подлежащих обязательному лицензированию.

Апрель 2017 года — министерство образования и науки РФ утвердило введение специалитета по остеопатии в медицинских вузах.

Факт

В крупных городах России услугами остеопата пользуются 13–15% населения (данные медицинского портала medaboitMe).