На развитие диагностического центра Алтайского края потратят почти полмиллиарда рублей

В частности, на базе диагностического центра появятся специализированные центры: эндокринологический, гастроэнтерологический, акушер-гинекологический и онко-маммологический. На данном этапе они уже практически готовы к открытию. Уже начали работу центр амбулаторной урологии, гепатологический, пульмонологический, маммологический и климактерический.

Помимо этого, в рамках новой стратегии планируется объединение однотипных учреждений, которые оказывают населению первичную медико-санитарную помощь. Пока в Алтайском крае, помимо диагностического центра в Барнауле, подобные медучрежения работают в Бийске и Рубцовске. У них единые стандарты оказания помощи. Со временем организация постоянно действующих центров возможна на площадках Алейской, Каменской и Славгородской ЦРБ, а также центральных городских больниц Белокурихи и Заринска.

При поддержке Министерства здравоохранения Алтайского края в краевом диагностическом центре планируется создать регистры больных с редкой и сложной патологией, которые требуют динамического наблюдения в амбулаторных условиях. Рассматривается также вариант реорганизации лабораторной службы амбулаторно-поликлинического звена Барнаула с учетом анализов, которые с экономической и функциональной точек зрения нецелесообразно проводить в первичном звене. Возможно, для этого со временем создадут региональный консультативно-рентгенологический центр, а на его базе оформят краевой архив цифровых изображений с онлайн-доступом к нему с рабочих мест.

В региональном минздраве подчеркивают, что реализация целей и задач обеспечит снижение уровней заболеваемости и смертности от болезней системы кровообращения, новообразований, туберкулеза и др.

Кстати, в рамках развития системы оказания медпомощи в 2017 году в краевом диагностическом центре приобрели стационарный маммограф с системой цифровой радиографии. Его работа позволит сократить сроки ожидания диагностической процедуры и улучшит качество получаемых маммограмм, что в свою очередь должно привести к улучшению выявляемости заболеваний молочных желез у жителей Алтайского края. Сейчас в учреждении ведутся работы по его установке. Уже к сентябрю диагностический центрДЦ будет укомплектован мобильным медико-диагностическим комплексом. На оборудование потратили более 46 млн рублей.