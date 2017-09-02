На жителей Алтайского края нападают клещи Дермацентор

В августе на жителей Алтайского края стали нападать клещи рода Дермацентор, которые переносят возбудитель сибирского клещевого тифа и клещевого вирусного энцефалита. Этот диагноз поставили 443 жителям края, в том числе 28 барнаульцам.

Всего с начала эпидемического сезона зарегистрировано более 11 тысяч человек, которые обратились к медикам по поводу присасывания клещей. В их числе 3,2 тыс детей. Вирус клещевого энцефалита обнаружили у 4,1% человек, установил ФБУЗ "Центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае".

Справка

Если обнаружили клеща, необходимо своевременно обращаться за медицинской помощью в поликлиники по месту жительства, чтобы получить вакцину иммуноглобулина. Также рекомендуют провести исследование клеща или крови на наличие вируса клещевого энцефалита.

Снятых клещей нужно доставить на исследование или сжечь. Насекомых нельзя давить руками, так как вирус через микротравмы может попасть в организм человека.