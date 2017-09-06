Названа диета, лучше всего продлевающая жизнь

Американские исследователи провели эксперимент, в который помог им назвать действенную диету, способную продлить жизнь, пишут "Народные новости".

Две независимые группы исследователей пришли к выводу, что недавно ставшая популярной кетодиета положительно влияет на работу мозга в старости и заметно увеличивает шансы на долгу и здоровую жизнь.

По словам одного ученого из университета Калифорнии в Сан-Франциско Эрика Вердина, в результате опытов, проведенных на мышах, было установлено, что пожилые особи, которых кормили подобным образом, имели более крепкую память, чем их молодые сородичи.

Особенность кетодиеты заключается в получении основной части калорий не из углеводов, а из жиров и белков, что заставляет забирать нужную организму энергию не из глюкозы, а из жирных кислот и кетонов, говорится в статье, опубликованной в журнале Cell Metabolism.

Эрик Вердин,

ученый из университета Калифорнии: