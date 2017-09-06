Здоровье

Названа диета, лучше всего продлевающая жизнь

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Сегодня, 08:22.
Здоровье

С помощью экспериментов над мышами ученые из университета  Калифорнии в Сан-Франциско доказали, что жизнь человека продлевают не углеводы, как считалось ранее, а белки и жиры.

Мясо.
Мясо. Фото : СС0.

Американские исследователи провели эксперимент, в который помог им назвать действенную диету, способную продлить жизнь, пишут "Народные новости".

Две независимые группы исследователей пришли к выводу, что недавно ставшая популярной кетодиета положительно влияет  на работу мозга в старости и заметно увеличивает шансы на долгу и здоровую жизнь.

По словам одного ученого из университета Калифорнии в Сан-Франциско Эрика Вердина, в результате опытов, проведенных на мышах, было установлено, что пожилые особи, которых кормили подобным образом, имели более крепкую память, чем их молодые сородичи.

Особенность кетодиеты заключается в получении основной части калорий не из углеводов, а из жиров и белков, что заставляет забирать нужную организму энергию не из глюкозы, а из жирных кислот и кетонов, говорится в статье, опубликованной в журнале Cell Metabolism.

Эрик Вердин,
ученый из университета Калифорнии:

То, что эта диета так сильно влияет на память и работу мозга в преклонные годы жизни, очень воодушевляет нас. Пожилые мыши, питавшиеся подобным образом, имели более крепкую память, чем молодые грызуны на обычной диете. Это действительно удивительное открытие.

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