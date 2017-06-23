Никаких кувырков или почему нельзя бездумно отдавать детей в спорт

Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок был здоров, не имел вредных привычек, стал успешным и счастливым. Многим кажется, что путь к здоровью лежит через занятия спортом: они дисциплинируют, укрепляют организм, воспитывают характер, девочек делают красивыми, а мальчиков — сильными. И у всех встают вопросы: каким спортом заниматься, в какую секцию отдать сына или дочь?
На стыке этих знаний — профессия спортивного врача. В Алтайском крае таких специалистов чуть более 20, из них подавляющее большинство работает только с профессиональными спортсменами.
Чаще же всего решение принимают сами родители, основываясь на собственном опыте или мнении псевдоспециалистов. При этом желание ребенка нередко не учитывается.
Например, папа занимался хоккеем — значит, сын непременно должен быть хоккеистом.
Мама мечтала стать гимнасткой? Дочь — в гимнастику!
Но самый главный фактор, который должен учитываться при выборе того или иного спортивного направления, — это здоровье конкретного ребенка. Ведь главная задача — быть здоровым.
Другое дело, если родители хотят "слепить" из ребенка профессионального спортсмена, нацеливают его на это и прикладывают для этого все силы. Тогда цель — победа — становится первостепенной. В этом случае про здоровье можно забыть с самого начала. За занятия любым профессиональным спортом все спортсмены расплачиваются здоровьем, поскольку испытывают постоянные перегрузки, получают травмы.
Я, как практикующий врач-реабилитолог, могу высказать свое мнение.
- Выбор спортивной секции должен определяться индивидуально для каждого ребенка спортивным врачом, желательно имеющим специализацию в области неврологии, вертебрологии, ортопедии.
- Учитывая особенности здоровья современных детей, нежелательно выбирать секции с риском получения травмы (бокс, хоккей, футбол) или записывать в них только после консультации соответствующих специалистов.
- Всем детям — избегать кувырков через голову, вращений головой.
- Оптимальные виды оздоровительного спорта — это восточные единоборства (кунг-фу, ушу), ходьба, бег, прыжки, танцы, йога, фитнес (без использования отягощения и блоковых тренажеров).
- Полезны занятия плаванием. Но нужно понимать, что при этом не укрепляются глубокие мышцы спины, которые непосредственно участвуют в удержании позвоночника. Плавание лишь способствует закаливанию, является прекрасным видом тренирующей нагрузки, но никакой мышечный корсет не создает.
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