Никаких кувырков или почему нельзя бездумно отдавать детей в спорт

Константин Комиссаров, врач-реабилитолог высшей категории

Казалось бы, простой вопрос. Но кто может на него компетентно ответить? Педиатр, невролог, ортопед? Или учитель физкультуры? Каждый — специалист в своей области. Но вряд ли учитель физкультуры знает об особенностях строения шейного отдела позвоночника у детей, а педиатр — что-то об адаптивной физической культуре.

На стыке этих знаний — профессия спортивного врача. В Алтайском крае таких специалистов чуть более 20, из них подавляющее большинство работает только с профессиональными спортсменами.

Чаще же всего решение принимают сами родители, основываясь на собственном опыте или мнении псевдоспециалистов. При этом желание ребенка нередко не учитывается.

Например, папа занимался хоккеем — значит, сын непременно должен быть хоккеистом.

Мама мечтала стать гимнасткой? Дочь — в гимнастику!

Но самый главный фактор, который должен учитываться при выборе того или иного спортивного направления, — это здоровье конкретного ребенка. Ведь главная задача — быть здоровым.

Другое дело, если родители хотят "слепить" из ребенка профессионального спортсмена, нацеливают его на это и прикладывают для этого все силы. Тогда цель — победа — становится первостепенной. В этом случае про здоровье можно забыть с самого начала. За занятия любым профессиональным спортом все спортсмены расплачиваются здоровьем, поскольку испытывают постоянные перегрузки, получают травмы.

Я, как практикующий врач-реаби­литолог, могу высказать свое мнение.