Здоровье

Никаких кувырков или почему нельзя бездумно отдавать детей в спорт

354
Сегодня, 07:34.
Здоровье

Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок был здоров, не имел вредных привычек, стал успешным и счастливым. Многим кажется, что путь к здоровью лежит через занятия спортом: они дисциплинируют, укрепляют организм, воспитывают характер, девочек делают красивыми, а мальчиков — сильными. И у всех встают вопросы: каким спортом заниматься, в какую секцию отдать сына или дочь?

Дети играют в песочнице.
Дети играют в песочнице. Фото : Михаил Хаустов.

Константин Комиссаров, врач-реабилитолог высшей категории.
Константин Комиссаров, врач-реабилитолог высшей категории
Казалось бы, простой вопрос. Но кто может на него компетентно ответить? Педиатр, невролог, ортопед? Или учитель физкультуры? Каждый — специалист в своей области. Но вряд ли учитель физкультуры знает об особенностях строения шейного отдела позвоночника у детей, а педиатр — что-то об адаптивной физической культуре.

На стыке этих знаний — профессия спортивного врача. В Алтайском крае таких специалистов чуть более 20, из них подавляющее большинство работает только с профессиональными спортсменами.

Чаще же всего решение принимают сами родители, основываясь на собственном опыте или мнении псевдоспециалистов. При этом желание ребенка нередко не учитывается.

Например, папа занимался хоккеем — значит, сын непременно должен быть хоккеистом.

Мама мечтала стать гимнасткой? Дочь — в гимнастику!

Но самый главный фактор, который должен учитываться при выборе того или иного спортивного направления, — это здоровье конкретного ребенка. Ведь главная задача — быть здоровым.

Другое дело, если родители хотят "слепить" из ребенка профессионального спортсмена, нацеливают его на это и прикладывают для этого все силы. Тогда цель — победа — становится первостепенной. В этом случае про здоровье можно забыть с самого начала. За занятия любым профессиональным спортом все спортсмены расплачиваются здоровьем, поскольку испытывают постоянные перегрузки, получают травмы.

Я, как практикующий врач-реаби­литолог, могу высказать свое мнение.

  1. Выбор спортивной секции должен определяться индивидуально для каждого ребенка спортивным врачом, желательно имеющим специализацию в области неврологии, вертебрологии, ортопедии.
  2. Учитывая особенности здоровья современных детей, нежелательно выбирать секции с риском получения травмы (бокс, хоккей, футбол) или записывать в них только после консультации соответствующих специалистов.
  3. Всем детям — избегать кувырков через голову, вращений головой.
  4. Оптимальные виды оздоровительного спорта — это восточные единоборства (кунг-фу, ушу), ходьба, бег, прыжки, танцы, йога, фитнес (без использования отягощения и блоковых тренажеров).
  5. Полезны занятия плаванием. Но нужно понимать, что при этом не укрепляются глубокие мышцы спины, которые непосредственно участвуют в удержании позвоночника. Плавание лишь способствует закаливанию, является прекрасным видом тренирующей нагрузки, но никакой мышечный корсет не создает.
Колонка - это личное мнение автора, которое может не совпадать с редакционным.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров
© 2001-2017 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus