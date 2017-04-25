Одна из старейших жительниц планеты выиграла забег на 100 метров

Жительница Индии, которой недавно исполнился 101 год, успешно преодолела стометровку. На то, чтобы пробежать дистанцию, ей понадобилась 1 минута 14 секунд, сообщает ТАСС.
В итоге 101-летняя Ман Каур победила в забеге на 100 метров на Всемирных играх ветеранов в Новой Зеландии. В своей возрастной категории она стала единственной участницей. В качестве приза она получила золотую медаль, а новозеландские СМИ прозвали ее "чудом из Чандигарха".
Заняться бегом женщину уговорил ее 79-летний сын. Спорт стал неотъемлемой частью ее жизни только в 93 года и сегодня, спустя восемь лет, Ман Каур не планирует останавливаться на достигнутом.
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