ОНФ выяснил, почему большинство российских льготников тратят деньги на лекарства

Из всех опрошенных 654 человека столкнулись с отказом в выдаче рецепта, причем в большинстве случаев причина отказа — отсутствие необходимых лекарств в аптеке. А 377 человек рассказали, что испытывают трудности при попытке попасть на прием к врачу для получения рецепта на льготные лекарства.

В итоге 72% респондентов вынуждены покупать лекарства на собственные деньги. Большая часть — 65% льготников обращается с жалобами на нехватку льготных медикаментов в специальные ведомства, преимущественно в минздрав. Но только у 18% после обращения в вышестоящие учреждения ситуация улучшилась.

При этом, как показал опрос ОНФ, около трети льготников не знают о возможности поставить рецепт на отсроченное обслуживание, если в данный момент необходимого средства нет. Впрочем, несмотря на это из 489 человек 211 так и не получили необходимые медикаменты даже встав в очередь.

Чаще всего трудности возникают у пациентов с ВИЧ-инфекцией и онкологическими заболеваниями. Некоторые препараты для лечения этих заболеваний отсутствуют в 70 регионах.

Эксперты ОНФ утверждают: ситуация наглядно показывает, что поручение президента России Владимира Путина о принятии исчерпывающих мер по льготному обеспечению граждан лекарствами так и не было выполнено. ОНФ намерен просить минздрав принять меры по устранению данной проблемы.