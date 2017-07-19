ОНФ выяснил, почему большинство российских льготников тратят деньги на лекарства

Общероссийский народный фронт (ОНФ) провел опрос и выяснил, что 72% российских льготников покупают лекарственные препараты за свои деньги, потому что в муниципальных аптеках их просто нет. В исследовании приняли участие 789 человек из 71 региона страны, сообщает сайт организации.
Из всех опрошенных 654 человека столкнулись с отказом в выдаче рецепта, причем в большинстве случаев причина отказа — отсутствие необходимых лекарств в аптеке. А 377 человек рассказали, что испытывают трудности при попытке попасть на прием к врачу для получения рецепта на льготные лекарства.
В итоге 72% респондентов вынуждены покупать лекарства на собственные деньги. Большая часть — 65% льготников обращается с жалобами на нехватку льготных медикаментов в специальные ведомства, преимущественно в минздрав. Но только у 18% после обращения в вышестоящие учреждения ситуация улучшилась.
При этом, как показал опрос ОНФ, около трети льготников не знают о возможности поставить рецепт на отсроченное обслуживание, если в данный момент необходимого средства нет. Впрочем, несмотря на это из 489 человек 211 так и не получили необходимые медикаменты даже встав в очередь.
Чаще всего трудности возникают у пациентов с ВИЧ-инфекцией и онкологическими заболеваниями. Некоторые препараты для лечения этих заболеваний отсутствуют в 70 регионах.
Эксперты ОНФ утверждают: ситуация наглядно показывает, что поручение президента России Владимира Путина о принятии исчерпывающих мер по льготному обеспечению граждан лекарствами так и не было выполнено. ОНФ намерен просить минздрав принять меры по устранению данной проблемы.
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