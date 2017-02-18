Опасно ли излучение станций сотовой связи?

В целях защиты населения от воздействия электромагнитных полей, создаваемых антеннами базовых станций, вокруг них устанавливаются санитарно-защитные зоны (СЗЗ) и зоны ограничения застройки (ЗОЗ). Базовые станции сотовой связи, устанавливаемые на территории жилой застройки, имеют значительную высоту: от 30 до 50 метров для снижения уровня электромагнитного излучения и уменьшения воздействия на население, а также для увеличения зоны покрытия и повышения качества передаваемого сигнала. То есть, электромагнитное поле, создаваемое базовыми станциями сотовой связи находится выше жилой застройки и не оказывает отрицательного влияния на здоровье людей.

Более существенное воздействие на организм человека может оказывать мобильные телефоны, ведь они постоянно находится к нам гораздо ближе чем базовые станции. Существует стандарт, согласно которому мощность телефона должна быть ограничена 2 ваттами. Чтобы телефон не нанёс вред вашему здоровью, не нужно вести долгих разговоров, многочасовых выяснений отношений. Не следует оставлять его у кровати, а для разговоров лучше использовать гарнитуру.