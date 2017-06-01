От болезни к здоровью: что выбирают россияне для лечения суставов

Скептики могут сказать: популярность аппарата – заслуга рекламы. Но, как выяснилось в ходе опроса, проведённого предприятием, всего 32% российских потребителей прислушиваются к рекламе. 68 % покупателей приняли решение о покупке по рекомендации специалиста, родственников или знакомых. Согласитесь, это серьезная основа для доверия!

Секрет успеха

В чем успех АЛМАГА-01? Это удачное техническое решение и удобная анатомическая конструкция с 4 индукторами, одобренная специалистами в ходе исследований как оптимальная и безопасная для лечения.

Аппарат разработан на основе длительного применения стационарного аналога и позволяет лечить широкий спектр заболеваний: артриты и артрозы, остеохондроз, невралгии, гипертонию, атеросклероз, варикоз, гастрит и др.

А вот, по мнению покупателей, главное достоинство аппарата – возможность получить помощь почти на любой стадии заболевания. Физиопроцедуры могут применяться в разных вариантах, от независимого метода лечения до комплексного – в сочетании с медикаментами. При комплексном лечении есть возможность значительно ускорить выздоровление и избежать осложнений.

Особенно АЛМАГ показан при хронических заболеваниях, когда требуется длительное лечение. Например, при деформирующем артрозе цель лечения АЛМАГом – снять боль, спазм мышц, улучшить подвижность сустава и затормозить прогрессирование недуга. Магнитное поле воздействует на "эпицентр" заболевания, стимулирует обменные процессы, помогая усилить действие лекарств. Это дает возможность снизить их дозы или вовсе отказаться.

По данным опроса: 28% – приобрели АЛМАГ в подарок;

80% лечебных учреждений имеют медтехнику от ЕЛАМЕДа. Опрошено более 4 000 человек в 80 городах России

Снять лекарственную нагрузку на организм крайне важно.

Третий секрет популярности АЛМАГа – комфортное лечение дома на качественном уровне стационара.

Здоровая семья

"Покупаем АЛМАГ на всю семью!", – так прокомментировали свой выбор 17% участников опроса. Аппарат можно применять и пожилым, и детям старше полутора лет. Аппарат воздействует на человека в соответствии с биоритмами его органов и систем, и может применяться ослабленными больными, когда другое лечение не показано.

Второе десятилетие россияне выбирают АЛМАГ-01. Его надежность проверена временем. Он имеет международный сертификат качества, является серебряным призером европейской выставки изобретений и инноваций "Эврика" в Брюсселе, лауреатом конкурса "100 лучших товаров России". Важно, что компания ЕЛАМЕД даёт на АЛМАГ-01 гарантию три года (пожалуй, единственная из производителей портативной медтехники!).

Магнитотерапевтический аппарат АЛМАГ-01

Показан при остеохондрозе, артрите, артрозе, невралгии, гипертонии, бронхите, гастрите, варикозе и др.

Гибкая конструкция. Удобное лечение без посторонней помощи.

Компактен. Можно брать с собой в поездку, на дачу.

АЛМАГ-01 – технология здоровья, проверенная на практике

Приобретайте Алмаг-01 по сниженной цене в магазине медтехники "Медика Маркет" на пр. Строителей, 6, тел. 57–00–77

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Татьяна Рубцова