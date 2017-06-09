Какую роль в создании частной барнаульской клиники сыграла бутылка водки

Федералы не спят

— Алексей Сергеевич, в течение пяти лет с момента основания "Пигмалион" работал как центр массажа. Но потом начал расширяться и предоставлять больший спектр услуг. Это сегодня неизбежный путь для организаций частной медицины? Или можно остаться в одной нише?

Алексей Маликов.

— Рынок диктовал условия и тогда, и сейчас. Мы проводили обследования и видели, что человека нужно отправить, например, к специалистам узкого профиля, чтобы лечение шло в комплексе. Обратили внимание, что приходит много людей с болями в шее, которые могли быть связаны с заболеваниями лор-органов. Приняли на работу отоларинголога. Так был сделан первый шаг к многопрофильности.

С каждым годом конкуренция на алтайском рынке частных медуслуг становится все жестче, участники ведут себя все напористее. Работать как моноклиника сегодня невозможно. Возможна только многопрофильность. Поэтому приходится развиваться, открывать новые стационары, оказывать уникальные услуги, привлекать высокопрофессиональных врачей, придумывать новые форматы. Десять лет назад было гораздо проще. Мы вполне могли существовать как массажный кабинет или узконаправленная клиника. Сегодня стоит только остановиться, как тут же придут другие и займут свободную нишу.

— Кто сегодня на рынке — самые серьезные конкуренты?

— Местных конкурентов мы знаем, со многими вместе начинали, и отношения с ними в основном ровные. Свои — это не так страшно.

Дело в том, что сейчас на рынок активно заходят крупные федеральные игроки. Только за последние годы пришли "Медси", Центр репродукции "Мать и дитя", "ИнВитро", "Мед-Лайн". Там совсем другие возможности и финансовые вложения. Например, "ИнВитро" предлагает такой перечень услуг, который ни одна региональная лаборатория "не потянет". У них прекрасная логистика, самолеты для доставки материалов в Москву. Это серьезные капитальные вложения и огромный территориальный охват. У центра МИБС оборудование такого класса, которое местные клиники пока не могут себе позволить.

Есть и еще одна проблема: в Барнауле сегодня практикуется покупка готового медицинского бизнеса. Небольшие местные клиники "продаются" федералам и начинают работать по франшизе. Они выходят на другой уровень, и местными их уже считать нельзя. Неоднократно и нам делали подобные предложения.

Комплекс на колесах

— Какие шаги, на ваш взгляд, позволят игрокам остаться на плаву? Что делаете вы?

— В прошлом году мы открыли собственную лабораторию, в которой проводится весь спектр исследований. В ближайших планах — запустить новую поликлинику в Барнауле и активизировать мобильную медицинскую помощь. Пока это приоритетные направления. Планируем купить мобильный медицинский комплекс на колесах, оборудованный необходимой техникой, как автопоезд "Здоровье". При его наличии мы сможем ездить даже в самые маленькие села.

Медицинская помощь в дистанционном режиме — это перспективное, но непростое направление. Оно финансово более емкое при невозможности установить повышенные расценки на услуги. Все расходные материалы и оборудование у нас импортные, а цены мы не поднимаем уже три года — у населения нет денег. Из-за этого прибыль фактически нулевая. Кроме того, мы часто сталкиваемся с административными барьерами.

Иногда мне говорят, что организовать мобильную клинику легко. Мне в такой ситуации всегда хочется сказать: вы, во-первых, съездите в районы, оцените обстановку, найдите хороших врачей, оплатите транспортные расходы, купите оборудование, расходные материалы, договоритесь с лабораторией, больницами, потом попринимайте пациентов, а потом посчитайте, что вы получили в итоге. И вряд ли вам захочется развивать это направление! Здесь нужны подготовка и опыт.

— А в чем будет особенность новой клиники в Барнауле?

— Здесь разместится не только поликлиника, но и полноценные операционные. Мы планируем, что центр будет работать на основе частно-государст­венного партнерства. По проекту запланировано, что на постоянной основе здесь будут работать около 150 врачей. Плюс прием врачей-консультантов, которые трудятся по совместительству.

Ненужные обследования

— Есть распространенное мнение, что врачи в частных клиниках нацелены не только на излечение пациентов, но и на то, чтобы максимально "раскрутить" их, в том числе назначая дополнительные обследования.

— Я считал и считаю, что деньги — не главная цель медицинского бизнеса. Результат важнее. Сейчас мы как раз обсуждаем новую систему оплаты труда. Хотим сделать так, чтобы врач зарабатывал не просто от объема принятых пациентов, а именно от процента вылеченных им. Пытаемся внедрить так называемый ключевой показатель эффективности.

— Что это будет значить в практическом плане?

— Зарплата не должна быть привязана к тому объему финансов, который поступает в клинику. Я не понаслышке знаю, что есть врачи, сознательно назначающие людям дополнительные анализы и обследования, без которых вполне можно обойтись. Сейчас мы с этим активно боремся, потому что такое поведение влечет много негатива и проблем. Допустим, когда пациента приняли и оказали реальную помощь — это одна система оплаты. А если приняли и эффекта от помощи нет, то другая.

Каждый пациент с определенным заболеванием должен быть обследован по заданному алгоритму. И его важно соблюдать. Это базовое условие, чтобы врач мог сориентироваться и помочь. Все назначенное сверх необходимого — это уже отклонение. Например, при болях в спине показан рентген и МРТ-исследование. Назначение пациенту дополнительной диагностики на первом этапе неверно. Случаются, конечно, уникальные ситуации, когда дополнительные обследования позволяют выявить скрытые патологии и не дают упустить болезнь, но это все же редкость.

— Как пациент может понять, что лишнее, а что нет?

— Сарафанное радио лучше всех систем оценок. Один скажет, что ему выписали кучу ненужных лекарств и содрали денег, — и ему поверят. Хотя до этого 10 человек, например, получат хорошую помощь и останутся довольны.

Мы работаем именно над внутренним контролем качества. Постоянно проводим опросы среди клиентов, анкетирование, обзвон. Рано или поздно какие-то факты вскрываются, и тогда я беседую с персоналом. Разработана система штрафов-поощрений. В каждой ситуации пытаемся разобраться: что привело к тем или иным отклонениям. Оказывая услугу в медицинской сфере, нужно всегда нести ответственность за то, что делаешь. Возможно, мы и держимся 20 лет на рынке потому, что хорошо усвоили эту истину.

— Вы жесткий руководитель?

— Я справедливый. И со мной работает отличная команда. Я всегда в курсе того, что происходит, и окончательные решения принимаю сам. Те руководители, которые говорят, что могут уехать на пару недель и ни о чем не думать, немного лукавят. Любой бизнес — это живой организм. Его нельзя оставить без контроля на долгий срок.

Специальный вопрос

— В 1990-е годы люди, которые начинали заниматься бизнесом, в основном работали в нише "купи-продай". Почему вы выбрали другую сферу?

— Во-первых, я окончил медицинский университет и уходить куда-то из профессии не хотел. Даже работал несколько лет в краевом онкологическом диспансере. А во-вторых, я тоже начал, можно сказать, с продаж. Работал представителем фармацевтической компании "Протек", ездил по районам и предлагал таблетки. Вот так и накопил первые деньги.

В 1998 году открыл массажный кабинет в гостинице "Турист". Вначале был только один единомышленник — мой дед. С ним мы в гараже сварили первую массажную кушетку. Металл купили за бутылку водки. Кушетка до сих пор в рабочем состоянии. Помню, мы ее загрузили на крышу "Жигулей"-"шестерки" и повезли в "Турист". Собственно, с этой кушетки начался "Пигмалион".

Я там был и директором, и массажистом, и курьером. Напечатал листовки — раздавал их в гостинице, расклеивал везде. Изготовили тогда и первую рекламную "треногу". Она до сих пор цела, стоит на складе, а тогда стояла перед входом в гостиницу. Потом сделали первый рекламный щит. Повесили напротив здания.

И вот так почти пять лет вечерами я делал массаж, занимался мануальной терапией, а днем работал в онкоцентре и учился в аспирантуре. Изначально думал о том, что нужно открывать свою клинику, но даже не представлял, что в итоге получится.

О чем еще рассказал собеседник

О "каменных людях" — Название клиники родилось само собой. Пигмалион — это мастер, который создал скульптуру женщины, и она ожила. Также и мы превращаем "каменных" людей, у которых есть проблемы с подвижностью, в "живых", способных радоваться жизни и не чувствовать боли. Если вспомнить, что ожившую скульптуру звали Галатея, то станет понятно, почему мы так назвали нашу другую клинику. О китайском и тайском массаже — Конечно, мы ездили в Китай, Тибет, Таиланд и не только. Но многое из того, что там делают, не подходит по разным причинам нашему менталитету. Например, я был в одном из медцентров Китая и видел, как пациентам прямо в коридоре врач через одежду ставит иголки. Для нас это неприемлемо. Хотя, конечно, у восточных корифеев есть чему поучиться. Ну и нюансы у самого массажа есть. Поэтому "Пигмалион" — это скорее классические направления в медицине. К внедрению новшеств мы подходим выборочно. О не семейном бизнесе — С самого начала моего бизнеса рядом были родители. Родственники и сейчас помогают, но работают в других сферах. Мы скорее парт­неры. "Пигмалион" — это все-таки не семейный бизнес. Я не понимаю, как жена может быть бухгалтером, дядя — заместителем и т. д. Есть риск, что вся система управления нарушится, потому что иногда нужно быть строгим, требовать как со всех, говорить на рабочие темы. Нет. Это не мой вариант. Семья — это семья, а не работа и бизнес.

Досье

Алексей Сергеевич Маликов родился 26 сентября 1975 года. Окончил Алтайский государственный медицинский университет. С 2003 года — генеральный директор центра восстановительной медицины и реабилитации "Пигмалион". Защитил докторскую диссертацию в Санкт-Петербурге. Женат. Любит активный отдых, одиночные виды спорта и прозу Михаила Веллера. В людях ценит профессионализм и порядочность.

Факт

Старейшие частные клиники Барнаула — "Биотерм", "Добрый доктор", "Интервал", "Малыш", "Надежда", "Пигмалион".