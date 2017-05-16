Поставки импортных лекарств в Россию могут оказаться под угрозой

С 2019 года все производители лекарств должны начать маркировку препаратов по новой технологии, что вызовет дополнительные расходы. Система должна быть создана таким образом, чтобы на каждом этапе перехода медикаментов, начиная с момента отгрузки лекарств с завода к дистрибутору и далее по цепочке, можно было отследить информацию о цене. При этом потребителям эту информацию пока предоставлять не планируется.

Все субъекты рынка должны будут подключиться к информационной системе, оператором которой является Федеральная налоговая служба (ФНС). И если российским производителям придется внедрять новые правила, несмотря на значительные расходы, то иностранные поставщики лекарств могут просто уйти с российского рынка.

Доля импортных лекарств на российском рынке достигает 72,7% в денежном выражении, оценивают эксперты. В АЕБ опасаются, что новые требования к системе маркировки лекарств приведут к перебоям поставок импортных препаратов.

Иван Глушков отметил, что производителям придется изменить свою внутреннюю систему управления для соответствия новым российским стандартам, на что одному заводу потребуется несколько миллионов долларов. Зарубежные производители, которые занимаются небольшими поставками в Россию, не смогут себе этого позволить. Инвестиции на обновление системы не окупятся никогда, тем более если страна делает маленькие объемы закупок у производителей, уверен представитель АЕБ.

Ассоциация европейского бизнеса готовит письмо заместителю председателя правительства РФ Аркадию Дворковичу с просьбой отодвинуть сроки введения обязательной маркировки лекарственных средств.