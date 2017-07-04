Позаботься о своей красоте и здоровье в новом здании клиники "Антуриум"

Максимально комфортные условия для наших клиентов. Фото : архив клиники эстетической медицины "Антуриум". Максимально комфортные условия для наших клиентов. Фото : архив клиники эстетической медицины "Антуриум". Максимально комфортные условия для наших клиентов. Фото : архив клиники эстетической медицины "Антуриум". Максимально комфортные условия для наших клиентов. Фото : архив клиники эстетической медицины "Антуриум". Максимально комфортные условия для наших клиентов. Фото : архив клиники эстетической медицины "Антуриум". Максимально комфортные условия для наших клиентов. Фото : архив клиники эстетической медицины "Антуриум". Иллюстрация : антур.

В мае произошло важное для нас событие — клиника эстетической медицины (косметология) расширилась и переехала в новое современное здание. Теперь мы находимся в исторической части города, на ул. Ползунова, 52-а.

Мы постарались создать максимально комфортные условия для наших клиентов: просторные зоны ожидания с климатконтролем, большие уютные кабинеты, эргономичные косметологические кресла. В ожидании процедуры пациенту будут предложены чай и свежесваренный натуральный кофе.

Чтобы после любых процедур волосы и прическа были в идеальном состоянии, в клинике работает парикмахерский зал. А мастера аппаратного педикюра и маникюра сделают безупречными ноготки на пальцах рук и ног.

Естественно, с расширением по площади мы расширили и наши возможности. По-прежнему нами проводятся наши традиционные услуги, такие как все виды инъекционных процедур, лазерное удаление новообразований, все виды лазерных шлифовок, пилингов, радиочастотное омоложение Фрактора, гидромеханопилинг, ультразвуковой безоперационный SMAS-лифтинг, лазерное удаление сосудов, пигментных пятен, татуировок и многое другое.

Мы открыли целое отделение по коррекции фигуры. В комфортных кабинетах, оснащенных душевыми кабинами проводятся процедуры коррекции целлюлита, уменьшения локальных жировых отложений, подтяжки и омоложения кожи тела. В арсенале врача по коррекции фигуры более 10 аппаратных процедур, среди которых такие известные как вакуумный массаж, термокорпоральная электростимуляция "Тей-Систем", криолиполиз, радиочастотный лифтинг, ультразвуковая кавитация, микротоковый лифтинг кожи тела, карбокситерапия, лазеро-вакуумно-роликовый массаж "Триактив" и другие. Новинкой и бьюти-трендом нашей клиники стал эндермологический LPG- массаж на аппарате последнего поколения, который совершенно безболезненно решает сразу три самые важные задачи по коррекции фигуры: уменьшение объемов, лечение целлюлита и уплотнение и лифтинг кожи.

Кроме того, эффективная коррекция фигуры невозможна без коррекции веса. Для этих целей у нас открыта студия "Хипокси" с вакуумными тренажерами.

Для поддержания формы, тонуса и оздоровления опорно-двигательной системы проводятся занятия на ретракционно-силовых тренажерах.

Если же вы поклонник ручных методик, то наши специалисты предложат вам разнообразные массажные техники, скрабы и обертывания.

Одним словом, все что поможет отдохнуть, улучшить самочувствие, привести себя в форму и достичь совершенства.

Клиника эстетической медицины "Антуриум"

Адрес: г. Барнаул, ул. Ползунова, 52-а.

Телефон: (3852) 557-557

Сайт: www.anturium.ru

О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. Косметологическая лечебница "Антуриум". Лицензия №ЛО-22-01-004587.