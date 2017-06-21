Правда о гарантиях на имплантацию зубов

Михаил Тодер одним из первых в России начал выполнять имплантацию по протоколу немедленной нагрузки после 20-летней практики в Израиле. Такая имплантация занимает 1 день (иногда 2-3 дня) — за один день можно поставить зубы и в этот же день начать ими пользоваться. Она способна помочь даже тем, у кого атрофирована челюстная кость или недостаточный объем костной ткани, и тем, кто хотел бы вернуть улыбку без костной пластики. Благодаря этой услуге все больше "сложных" пациентов могут вернуться к полноценной жизни и все меньше считаются "безнадежными".

О наиболее распространенных заблуждениях, которые дорого обходятся пациентам, и том, как их избежать, мы говорили с Михаилом Тодером, хирургом-имплантологом, главным врачом Международного центра имплантологии iDent.

"Пожизненные" гарантии

- Многие клиники, говоря об имплантации, обещают "пожизненную гарантию"…

- Увидев такое обещание, обычный человек, скорей всего, подумает: если после операции у меня выпадет имплантат, мне все переделают бесплатно, но, чаще всего, это не так, и "пожизненная гарантия" распространяется на имплантат, а не на имплантацию – это гарантия производителя системы имплантатов. Если с имплантатом что-то случится, при переделке работы имплантат обойдется бесплатно, но операция, слепки, материалы, коронка, анестезия и все сопутствующие работы – а они стоят намного дороже самого имплантата - нужно будет оплатить, на них гарантия не распространяется. То есть имплантация обойдется чуть дешевле – ровно на стоимость имплантата. Но чуть дешевле – это не бесплатно. По сути, это лукавство: вроде бы человека не обманули, но какая разница между тем, что он услышал и тем, что его может ждать на самом деле! Совет здесь один: вникайте в суть того, что вам предлагают, задавайте вопросы: если я не получу тот результат, который вы мне обещали, вы переделаете работу? Бесплатно или за деньги? Если платно, то, в чем суть гарантии, на что конкретно она распространяется?

Читайте договор!

- А вы даете гарантии? И на что?

- Мы даем гарантию на имплантацию – на имплантаты вместе с работой - 3 года. Один год - на конструкцию и три года – на имплантаты. Если за это время с имплантатом что-то произошло, то и имплантат, и операция, со всеми сопутствующими манипуляциями, обойдутся пациенту совершенно бесплатно. Гарантию мы прописываем в договоре.

Но! Обратите внимание – это мы говорим честно – гарантия действует при соблюдении условий договора, согласно которым пациенты должны приходить на плановые осмотры, выполнять рекомендации врача, в том числе по гигиене. Если пациент пропал, не приходит на плановые осмотры, не соблюдает рекомендации, мы имеем право снять с себя гарантийные обязательства. Об этом мы предупреждаем каждого пациента – даем ему гарантийный талон, где прописан план с дальнейшими посещениями, под которыми он подписывается. Подписываясь под датой следующего визита, пациент предупрежден не только в устной форме, и не может выпустить это из внимания на радостях после операции.

- Гарантия 3 года на имплантаты и год на конструкцию: почему такие сроки?

- Если в конструкции есть технический брак, год – достаточный период, чтобы, он дал о себе знать. Обычно, если в конструкции есть дефект, он обнаруживается при первой же нагрузке, а уж за год он проявится точно. Если конструкция простояла год и после этого с ней что-то произошло – это ситуация из серии "при желании сломать можно все, что угодно", и это точно не наша вина. Но даже если что-то подобное происходит, на имплантаты распространяется 3 года гарантии. Заметьте, предоставление таких гарантий – наша добрая воля, Минздрав не обязывает давать гарантии на имплантацию – потому что здесь действует принцип: прижился - не прижился, что во многом обусловлено индивидуальными особенностями организма. Но мы даем гарантию, как знак того, что мы в своей работе уверены.

Международный центр имплантологии, клиника iDent

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