Правительство планирует убрать статью об умышленном заражении ВИЧ из Уголовного кодекса

Ответственность за это деяние должна быть квалифицирована по другим статьям — умышленное причинение легкого, среднего и тяжкого вреда здоровью и регламентироваться другими документами, пишет РБК.

Вице-премьер Ольга Голодец уже дала ряду ведомств поручение разобраться с этим вопросом до 1 октября 2017 года. Осенью Минюст, Минздрав, МВД, Роспотребнадзор, Генпрокуратура и Верховный суд РФ расскажут о своей позиции на тему "умышленное заражение ВИЧ и другими опасными инфекционными заболеваниями".