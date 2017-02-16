Правительство планирует убрать статью об умышленном заражении ВИЧ из Уголовного кодекса

Правительство России планирует рассмотреть возможность исключить из Уголовного кодекса статью об умышленном заражении ВИЧ-инфекцией. По мнению ряда экспертов, отдельно установленная норма для людей с таким диагнозом может расцениваться как дискриминация.
Ответственность за это деяние должна быть квалифицирована по другим статьям — умышленное причинение легкого, среднего и тяжкого вреда здоровью и регламентироваться другими документами, пишет РБК.
Вице-премьер Ольга Голодец уже дала ряду ведомств поручение разобраться с этим вопросом до 1 октября 2017 года. Осенью Минюст, Минздрав, МВД, Роспотребнадзор, Генпрокуратура и Верховный суд РФ расскажут о своей позиции на тему "умышленное заражение ВИЧ и другими опасными инфекционными заболеваниями".
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.