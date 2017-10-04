Прививки, повязки и лимоны: эксперт рассказала, как защитить себя от гриппа и ОРВИ

На прошлой неделе в Алтайском крае зарегистрировали 18,5 тыс. случаев заболевания ОРВИ. Это на полторы тысячи меньше, чем на прошлой неделе. По словам Ирины Переладовой, все цифры заболевших соответствуют средним многолетним показателям. Около трети больных — дети, остальные 70% — взрослые.

Ирина Переладова,

завотделением профилактики инфекционных болезней краевого Центра медицинской профилактики:

Сейчас в крае стабильная ситуация. Число заболевших не превышает эпидемиологический порог. Болеют как дети в дошкольных учреждениях, так и школьники, а также ребята, которые не посещают эти учреждения. В связи с этим нет роста числа заболевших в какой-то определенной области. Случаев заболевания гриппом на территории края не зарегистрировано.

Ирина Переладова уверена, что лучший способ профилактики инфекционных заболеваний — вакцинация. Прививки от гриппа сделали уже больше 600 тыс. человек. Всего осенью планируют привить 43,5% населения края. В прошлом году от гриппа привили больше 860 тыс. человек и только 6 из них заболели.

При малейших симптомах болезни специалисты советуют обращаться в больницу. Самолечение недопустимо. По словам Ирины Переладовой, часто грипп протекает тяжело и может привести к осложнениям. Работать во время болезни нельзя.

Ирина Переладова,

завотделением профилактики инфекционных болезней краевого Центра медицинской профилактики:

Если вы заболели, то на работу нельзя ходить ни в коем случае. Скорее всего вы заразите своих коллег. Кроме того, работоспособность и продуктивность у заболевшего находятся на низком уровне. У человека могут возникнуть осложнения, которые подорвут состояние сердечной или дыхательной системы.

Народная медицина может выступить лишь дополнением, но не основой лечения. Например, благодаря использованию чеснока, малины или лимонов лечение станет комплексным. Кроме того, это хороший способ профилактики болезней.

В общественных местах от вирусов может спасти повязка, если ее использовать правильно.

Ирина Переладова,

завотделением профилактики инфекционных болезней краевого Центра медицинской профилактики: