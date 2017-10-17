Путин предлагает россиянам разделить с государством траты на здравоохранение

Как считает Владимир Путин, каждому гражданину необходимо нести ответственность за состояние своего здоровья. Как считает один федеральный чиновник, не названный изданием, раз президент заговорил об этом, значит, обсуждение этого вопроса уже идет. Другой анонимный чиновник рассказал "Ведомостям", что власти обсуждают софинансирование системы обязательного медицинского страхования (ОМС) в размере 2%.

Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и министр экономразвития Максим Орешкин заявили, что этот вопрос не обсуждается.

Гендиректор ФГБУ "Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи" Минздрава Виталий Омельяновский сказал, что вопрос софинансирования ОМС обсуждают и в администрации президента, и в Минэкономразвития, и в Центре стратегических разработок Алексея Кудрина. По его словам, в России могут сделать обязательный минимум бесплатных услуг, за все, что не войдет в этот список, надо будет доплачивать. Есть и другой вариант: гражданин может доплачивать либо понемногу за все услуги, либо по достижении им лимита. Речь не идет об инвалидах, детях или хронических больных, пояснил он.

Но пока такая инициатива противоречит Конституции, по которой каждый россиянин имеет право на бесплатную медицинскую помощь, подчеркнул директор НИФИ Минфина Владимир Назаров. Директор Центра политики в сфере здравоохранения ВШЭ Сергей Шишкин сказал, что правительство обсуждает возможность обязать самозанятых граждан, не зарегистрированных официально как безработные и не платящих взносов в систему ОМС, платить фиксированную сумму за медуслуги.