Рекорд: россияне достигли самой максимальной продолжительности жизни в своей истории

По словам министра Скворцовой, показатель продолжительности жизни в России постоянно улучшается с 2005 года. Тогда когда средняя продолжительность жизни в нашей стране была только 65,3 года.

Вероника Скворцова,

министр здравоохранения РФ:

Согласно данным Росстата за семь месяцев текущего года, продолжительность жизни россиян увеличилась на 0,63 года, впервые в нашей истории достигнув 72,5 лет. При этом у мужчин продолжительность жизни увеличилась на один год — с 66,5 до 67,5 года. У женщин продолжительности жизни составила 77,4 года.

Согласно приведённым цифрам, смертность населения за семь месяцев 2017 года снизилась на 2,3% и составила 12,7 умерших на 1000 человек населения, тогда как за аналогичный период 2016 года этот показатель составлял 13,0 на 1000.

По данным статистики, падают показатели смертности во всех возрастных категориях, а также снижается число умерших от основных причин. Самое существенное снижение показателей смертности отмечается от болезней органов дыхания (на 23,3%), от отравлений алкоголем (на 21%) и от туберкулёза (на 17,6%), передает RT.

Также сократилась смертность от внешних причин (на 11%), в том числе от дорожно-транспортных происшествий (на 10,3%). Число умерших от болезней органов пищеварения снизилось на 10,2%, от болезней кровообращения — на 7,2%, а от новообразований — на 5,5%.

Как сообщила министр, снизилась смертность населения трудоспособного возраста. За первое полугодие смертность населения этой возрастной группы снизилась на 8,5%. В стране удерживается и исторический минимум значений младенческой смертности, которая за семь месяцев снизилась на 11,7%. Причём в 43 субъектах Российской Федерации этот показатель соответствует лучшим мировым результатам.