Роспотребнадзор: десятки тысяч россиян ежегодно заражаются инфекциями при получении медпомощи

Каждый год около 25-30 тысяч россиян подхватывают инфекции во время получения медицинской помощи (ИСМП). Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
В ведомстве подчеркнули, что в стационарах заражаются 5-10% пациентов.
Специалисты отметили, что в связи с появлением новых эпидемиологических рисков, необходимо усилить надзор за ИСМП и устанавливать причины их возникновения.
"А также разработать и внедрить критерии оценки эффективности проводимых профилактических и противоэпидемических мероприятий с позиций доказательной медицины", — отметили в ведомстве.
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