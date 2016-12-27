Роспотребнадзор: десятки тысяч россиян ежегодно заражаются инфекциями при получении медпомощи

В ведомстве подчеркнули, что в стационарах заражаются 5-10% пациентов.

Специалисты отметили, что в связи с появлением новых эпидемиологических рисков, необходимо усилить надзор за ИСМП и устанавливать причины их возникновения.

"А также разработать и внедрить критерии оценки эффективности проводимых профилактических и противоэпидемических мероприятий с позиций доказательной медицины", — отметили в ведомстве.