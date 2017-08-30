Здоровье

Роспотребнадзор заявил о тяжёлой ситуации с туберкулёзом на Украине

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Сегодня, 08:06.
Здоровье

В Роспотребнадзоре заявили о распространении туберкулеза на Украине. В ведомстве обратили внимание на проблему лечения заболевания в связи с введением безвизового режима для украинцев Евросоюзом.

Прививка от туберкулеза.
Прививка от туберкулеза. Фото : Открытые источники в Интернете (СС0).

"Международные эксперты отмечают проблемы в статистическом учете заболеваемости, а также обращают внимание, что в ряде регионов страны складывается особенно тяжелая ситуация. Это относится, в первую очередь, к южным регионам страны — Одесской и Херсонской областям, где регистрируется ежегодно более 100 случаев впервые выявленного туберкулеза на 100 тысяч человек", — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

В ведомстве подчеркнули, что Украина с 2014 года вошла в пятерку стран с наиболее частыми случаями устойчивого к лекарствам (мультирезистентного) туберкулеза.

"По данным ВОЗ, в 2016 году мультирезистентный туберкулез в Украине составил практически четверть от общего количества выявленных случаев заболеваний. При этом показатели излечения у пациентов на Украине одни из самых низких в мире — 38%", — отмечает Роспотребнадзор.

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