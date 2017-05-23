Россия не вошла в рейтинг самых "толстых" стран

Победителем рейтинга стали США, где ожирению подвержены 38,2% людей старше 15 лет, пишут Известия. По прогнозам специалистов, к 2030 году этот показатель среди американцев достигнет 47%. На второй строчке рейтинга оказалась Мексика — 32,4%. Далее — Новая Зеландия (30,7%), Венгрия, Австралия и Великобритания.

Оказалось, что самые здоровые и не толстые люди живут в Японии. Только 3,7% японцев в зрелом возрасте подвержены ожирению.

Результаты исследования ученых показали, что от лишнего веса чаще всего страдают женщины, а среди них — малообразованные люди, которые плохо зарабатывают.