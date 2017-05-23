Россия не вошла в рейтинг самых "толстых" стран

Исследователи из Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) составили рейтинг из 36 стран, жители которых часто страдают от ожирения. Россия не вошла в основной список, потому что здесь эта проблема свойственна только 19,5% населения.
Победителем рейтинга стали США, где ожирению подвержены 38,2% людей старше 15 лет, пишут Известия. По прогнозам специалистов, к 2030 году этот показатель среди американцев достигнет 47%. На второй строчке рейтинга оказалась Мексика — 32,4%. Далее — Новая Зеландия (30,7%), Венгрия, Австралия и Великобритания.
Оказалось, что самые здоровые и не толстые люди живут в Японии. Только 3,7% японцев в зрелом возрасте подвержены ожирению.
Результаты исследования ученых показали, что от лишнего веса чаще всего страдают женщины, а среди них — малообразованные люди, которые плохо зарабатывают.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.