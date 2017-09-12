Здоровье

Россиян ожидает вспышка заболеваемости из-за смертельно опасного вируса из Китая

58
Сегодня, 20:04.
Здоровье

Осенью в России ожидается вспышка заболеваемости опасным подтипом вируса ECHO30, который может всего за день вызвать серозный менингит.

Грипп, ОРВИ, медицинская маска.
Грипп, ОРВИ, медицинская маска. Фото : Михаил Хаустов.

По данным Роспотребнадзора, вирус пришел из Китая и соседних с ним регионов, пишет Life.ru.

Как говорят специалисты, иммунитет к нему у большинства россиян еще не выработался. Опасную инфекцию летом подхватили более 30 человек в шести регионах России.

Главный санитарный врач РФ Анна Попова разослала главврачам в регионы предупреждение об опасности. "В сентябре может быть подъем заболеваемости из-за того, что дети собираются в коллективах: детские сады, школы", — рассказала замглавы Нижегородского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.И.Блохиной Галина Григорьева.

"По сравнению с менингитами, вызванными другими вирусами, инфекция ECHO30 не отличается по клинике, но протекает тяжелее и длительнее, — пишут ученые в своей справке, подготовленной по просьбе Роспотребнадзора. — Прослеживается минимальный инкубационный период — 1 день".

Последняя фраза означает, что от заражения до появления первых симптомов болезни проходят примерно сутки. Тогда как в "обычных" случаях серозный менингит проявляет себя не раньше, чем через неделю-две после попадания в организм.

Этот тип вируса впервые нашли в Китае в 2010 году, уже через три года он оказался в России. С 2013 по 2016 годы вирус был зафиксирован в регионах УрФО — в Свердловской и Курганской областях, а также на Южном Урале. В 2017 году прогнозируют вторую волну заболеваемости. На настоящий момент известно о 38 заразившихся, пишет znak.com. 

Китайский вариант ECHO30, который приходится "родственником" нашумевшему вирусу Коксаки, относительно нов для России, поэтому у большого количества россиян еще не выработался иммунитет конкретно к этому штамму. Это следует из документов Роспотребнадзора.

Санитарные врачи советуют пить только кипяченую воду, тщательно соблюдать правила гигиены и не есть в незнакомых местах. Употреблять только продукты, купленные в проверенных магазинах, в заводской упаковке.

Поскольку энтеровирусы особенно часто атакуют детей, родителям рекомендуют не отпускать ребенка в школу или детсад, если в классе или группе кто-то заболел.

Это заболевание может протекать бессимптомно, но в большинстве случаев симптомы похожи на обычную респираторную инфекцию. Болезнь начинается остро — с подъема температуры до 39–40 градусов. Появляется сильная головная боль, головокружение, рвота, иногда боли в животе, спине, судорожный синдром.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров
© 2001-2017 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus