Природная терапия. Почему в санаториях Алтайского края растет число отдыхающих?

В Алтайском крае, согласно информации портала "ВизитАлтай", 28 санаториев. Из них 15 находятся в Белокурихе. Среднемесячная загрузка санаториев и курортов здесь с 2015 года не опускается ниже 80–90%, сообщили участники рынка. Выручка только трех санаториев, входящих в состав компании "Курорт Белокуриха", составляет более 1,5 млрд руб­лей в год, информирует медицинский портал vademecum, опираясь на сведения Росстата. Это позволило компании войти в тройку лидеров среди частных российских санаториев и удерживать позицию.

Не для детей и пенсионеров

Потенциальный размер целевой аудитории санаториев, по подсчетам Российской ассоциации медицинского туризма, составляет 14% населения. В реальности их посещает только 4% россиян.

В числе причин недостаточно высокой популярности санаториев называют две ключевые: высокая цена путевок и низкая популяризация санаторного отдыха. Некоторые потенциальные клиенты просто не задумывались о возможности такого оздоровления: санаторий долгое время оставался в сознании россиян местом отдыха детей, пенсионеров и инвалидов. Сегодня, утверждают в Российской ассоциации медицинского туризма, доля работоспособных и активных отдыхающих достигает 46%. Примерно столько же приезжает в санатории повторно.

Отдых на Алтае все чаще выбирают жители не только Урала и северных регионов, но и европейской части. Как замечают руководители местных здравниц, внутренний туризм все чаще приходит на смену зарубежному отдыху. Если составить портрет среднестатистического отдыхающего, то это уже будет не пенсионер, а 28–35-летний житель большого города, семейный, занятый в сфере бизнеса или крупного производства.

Изменилась и структура потока отдыхающих. На смену корпоративным клиентам — нефтяникам и подразделениям "Газпрома", которые составляли заметную долю в потоке гостей Белокурихи, — все активнее приходят те, кто приобрел путевку напрямую, рассказал журналу "Секрет фирмы" заместитель генерального директора сети "Курорт Белокуриха" Олег Акимов. Связано это и с тем, что крупные компании требуют большие скидки и настаивают на работе в системе обязательного медицинского (ОМС) и социального (ФСС) страхования. Санаториям это невыгодно.

Стоимость отдыха и лечения в санаториях заметно разнится, однако в среднем составляет около 3–3,5 тыс. рублей в сутки на человека. Отдыхающим из европейской части России цену заметно утяжеляет стоимость перелета (около 25 тыс. рублей в обе стороны). Полный пакет (дорога, проживание, питание, курсовка) на 10 дней обойдется в этом случае в среднем в сумму около 55 тыс. рублей на одного человека.

По словам гендиректора санатория "Родник Алтая" Андрея Петухова, владельцы санаториев возлагают большие надежды на субсидирование авиаперевозок. В весенне-осенний период 2016 года они были (до Горно-Алтайска), а в планах на 2017 год так и не появились.

По словам главного врача санатория "Белокуриха" Оксаны Корвяковой, в последние годы люди стали чаще думать о своем здоровье. Они предпочитают предупредить проблемы с ним уже сейчас, чем лечиться от болезни потом, когда она неожиданно настигнет. Особое внимание отдыхающие стали уделять здоровому образу жизни. Например, если раньше на утреннюю гимнастику в "Белокурихе" выходили 30–40 человек, то сегодня больше 100. В хорошую погоду люди не только занимаются в зале, но и массово выходят на уличные спортивные площадки, на терренкуры.

Наблюдения главврача санатория "Катунь" Александра Отта также показывают, что быть здоровым сегодня становится модно: "Санаторий не место для пьянок и распутства. Если днем полечился, а вечером выпил — какой же тут эффект? Все больше отдыхающих это понимают", — говорит он.

Не болезнь, а больного

В санаториях, по мнению специалистов, должен действовать принцип Гиппократа "лечить не болезнь, а больного", поэтому здесь, как правило, используется комплексный подход.

Прежде всего санатории активно используют природные лечебные факторы того места, в котором расположены. Например, большая часть здравниц Белокурихи в свое время появилась благодаря подземным теплым источникам азотно-радоновой воды. Как рассказал Александр Отт, бальнеотерапия — это применение искусственно приготовленных и природных минеральных вод для лечения и профилактики различных болезней, которое здесь используется повсеместно. В то же время врач отмечает, что при применении радона требуется особое внимание специалиста.

В санаториях также активно используют грязелечение, методы физиотерапии, иглорефлексотерапию, практикуют массаж, лечебную физкультуру, плавание в бассейне, оздоровительную ходьбу (терренкур) и лечебные процедуры, отмечает Оксана Корвякова. По ее мнению, российские санатории и курорты — вообще уникальное явление. В мире до сих пор нет аналогов учреждениям, созданным в свое время по инициативе советской власти. За рубежом санаторий — это дом отдыха с набором SPA-процедур. В России — настоящая лечебница с высококвалифицированными специалистами, современной диагностикой и серьезным подходом к здоровью каждого.

Каждому — свое

Чтобы не быть "на одно лицо", в каждом санатории Алтайского края делают упор на тот или иной профиль.

"Я уверена, что около 80% наших болезней зависят от психоэмоционального состояния и имеют так называемую психосоматическую природу. Главное, чтобы отдохнула голова и нервы успокоились. Дайте человеку отдохнуть — половина болезней уйдет", — говорит главврач "Белокурихи". В этом санатории большое психотерапевтическое отделение.

Противострессовые программы практикуют и на базе отдыха "Турсиб", где уже почти 10 лет работает медицинский центр и активно применяется "Дэнас"-терапия. Ее используют как антистрессовый метод при хроническом болевом синдроме, когда есть непереносимость лекарств и противопоказания к применению других методов лечения, рассказал зав­отделением восстановительной медицины и реабилитации центра Михаил Джумиго.

Санаторий "Химик" из Ярового специализируется на лечении заболеваний кожи, опорно-двигательного аппарата и органов дыхания. По мнению главного врача санатория Вадима Стожарова, для полноценного оздоровления не обязательно жить в пятизвездочном номере на берегу моря. Его можно получить и на Алтае. "Санаторий — это скорее закрепление результата, полученного от лечения в больнице, и одно другое подменять не должно", — считает Стожаров.

По кардиологическому профилю лидирующие позиции в Алтайском крае занимает санаторий "Барнаульский". Сюда из разных регионов страны более 40 лет приезжают люди, которые перенесли инфаркт или операции на сосудах и сердце. "Они учатся жить по-новому, заново ходить, все — под строгим контролем наших кардиологов", — рассказывает директор "Барнаульского" Владимир Малыгин. Санаторий работает по 15 профилям медицинской помощи и использует 250 методик.

Упор на опорно-двигательный аппарат и профилактику заболеваний желудочно-кишечного тракта делают в санатории "Нина" Бийского олеумного завода. Здесь отмечают, что в последнее время значительно "помолодели" желчекаменная, язвенная болезни и проблемы с кишечником. Все чаще стали приезжать молодые пациенты, а то и дети с остеохондрозом, сколиозом, межпозвоночными грыжами. По мнению главврача санатория Ольги Третьяковой, это связано с сидячим образом жизни и малоподвижностью.

Что касается гастроэнтерологии, то это направление — "конек" белокурихинского санатория "Катунь". Это одно из немногих мест, где занимаются лечением описторхоза. Большое внимание здесь уделяют приему различных минеральных вод. Их пьют, в них купаются и делают зарядку.

Эксперты предупреждают, что, приехав в санаторий, не нужно пытаться "объять необъятное". "Во всем нужна мера: в лечении, в отдыхе, в количестве процедур. Если врач говорит, что вам нужен только такой спектр медуслуг, то нужно ему, как специалисту, поверить", — говорит Стожаров. По его словам, в любом оздоровлении, даже в таком приятном, как санаторно-курортное, прежде всего нужен здравый смысл.

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В гамак — и под потолок

Несмотря на прочные позиции на рынке санаторно-курортных услуг, практически каждый участник старается постоянно привносить что-то новое.

В частности, в психотерапевтическом отделении санатория "Белокуриха" с летнего сезона появится новая услуга. Пациентов будут подвешивать в гамаках к потолку. Проект назвали "Колыбель жизни". Он расслабляет, лечит, тонизирует, вдохновляет, удивляет и возвращает в детство. Как утверждает Оксана Корвякова, процедуры особенно подойдут тем, кто испытывает постоянное напряжение на работе. Она рассказала, что во время процедуры человека заворачивают в гамак, как в кокон, и он висит в воздухе. В это время с ним работает психотерапевт.

Новинка появится и в санатории "Катунь" — вытяжка позвоночника, коленных и тазобедренных суставов на специальном аппарате. Сейчас идет клиническая апробация и набор пациентов. Наблюдение ведут врачи санатория вместе с сотрудниками научно-исследовательского института из Томска. Вдобавок только здесь есть велотренажер, установленный в бассейне с радоносодержащей минеральной водой. Александр Отт пояснил, что принцип действия процедуры прост: человек крутит педали не на воздухе и не в обычной воде, а именно в лечебной, которая усиливает восстановительный эффект при травмах опорно-двигательного аппарата.

В санатории "Алтай-West", как рассказал заместитель гендиректора по маркетингу Сергей Криворученко, ставку делают на водные процедуры. Сейчас идет проектирование нового открытого бассейна площадью 2,3 тыс. кв. метров. Запустят его в 2018 году.

Кому нельзя ездить в санатории?

• Людям в острой фазе какого-либо заболевания, имеющим выраженный атеросклероз или истощение организма;

• тем, у кого есть предрасположенность к кровотечениям;

• при наличии новообразований, особенно злокачественного характера;

• беременным женщинам во втором-третьем триместре при патологическом течении беременности, если нет специального назначения лечащего врача;

• людям, страдающим инфекционными и венерическими заболеваниями;

• тем, у кого есть психические расстройства.