Здоровье

Сатирик Задорнов приедет на Алтай лечиться у шаманов

1666
Сегодня, 19:39.
Здоровье

Писатель Михаил Задорнов собирается посетить шаманскую деревню на Алтай. Он рассчитывает, что чистый горный воздух, травы, медитации и звуки шаманских бубнов помогут ему одолеть недуг. Об этом "Комсомольской правде" рассказал один из его знакомых.

Каменные сооружения берегах горных рек Алтая.
Каменные сооружения берегах горных рек Алтая .Фото : vk.com/imsiberian.

Имя приятеля издание не называет. По словам источника, Задорнов объясняет, что традиционная медицина на каком-то этапе ему помогла. Но теперь ему больше подходит "реабилитация иного рода".

21 июля Михаилу Задорнову исполнилось 69 лет. В 2016 году у писателя диагностировали рак головного мозга. Лечиться он уехал в Германию. Там ему провели необходимые процедуры, включая химиотерапию. Сейчас он находится в реабилитационном центре.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров
© 2001-2017 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus