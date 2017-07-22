Сатирик Задорнов приедет на Алтай лечиться у шаманов

Писатель Михаил Задорнов собирается посетить шаманскую деревню на Алтай. Он рассчитывает, что чистый горный воздух, травы, медитации и звуки шаманских бубнов помогут ему одолеть недуг. Об этом "Комсомольской правде" рассказал один из его знакомых.
Имя приятеля издание не называет. По словам источника, Задорнов объясняет, что традиционная медицина на каком-то этапе ему помогла. Но теперь ему больше подходит "реабилитация иного рода".
21 июля Михаилу Задорнову исполнилось 69 лет. В 2016 году у писателя диагностировали рак головного мозга. Лечиться он уехал в Германию. Там ему провели необходимые процедуры, включая химиотерапию. Сейчас он находится в реабилитационном центре.
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