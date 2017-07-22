Сатирик Задорнов приедет на Алтай лечиться у шаманов

Имя приятеля издание не называет. По словам источника, Задорнов объясняет, что традиционная медицина на каком-то этапе ему помогла. Но теперь ему больше подходит "реабилитация иного рода".

21 июля Михаилу Задорнову исполнилось 69 лет. В 2016 году у писателя диагностировали рак головного мозга. Лечиться он уехал в Германию. Там ему провели необходимые процедуры, включая химиотерапию. Сейчас он находится в реабилитационном центре.