В Шипуновской ЦРБ тела покойников и продукты для столовой возит одна и та же машина

В Шипуновском районе тела умерших в ЦРБ перевозят в той же машине, что и продукты для больничной столовой. Об этом "Нашим новостям" сообщили возмущенные сельчане.
Дело в том, что в районе не работает морг. Тела приходится возить на вскрытие в соседние районы, а расходы по доставке оплачивают местные жители из своего кармана. Эта проблема возникла не один месяц назад, но решать ее не спешат.
Тела покойников сначала возили в машине с открытым кузовом. Сейчас условия перевозки "улучшились" — умерших стали перевозить на матрасах и в целлофане. Но эта же машина потом привозит продукты для столовой местной больницы. Никакой антисептической обработке при этом транспортное средство не подвергается.
Жительница Шипуново Ирина Ревтова уже обращались с этой проблемой в крайздрав, но ей ответили, что в медучреждении все хорошо.
Квалифицированный патологоанатом в районе есть, но он отказался от работы из-за предложенной ему зарплаты в 2 000 рублей. Персонал в ЦРБ работает в три смены, не хватает узких специалистов — в частности, лора. Под угрозой закрытия и родильный дом, там работает только один гинеколог.
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