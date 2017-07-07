Здоровье

Сибирячка, которая намеренно не лечила дочь от ВИЧ, ответит перед судом за ее смерть

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Сегодня, 11:50.
Здоровье

Следственный комитет РФ по Тюменской области завершил расследование уголовного дела в отношении 34-летней женщины. Эксперты собрали достаточно доказательств того, что обвиняемая принадлежала к так называемому движению ВИЧ-диссидентов и специально не лечила ВИЧ-инфицированную дочь. В итоге ребенок умер, мать пойдет под суд, сообщает сайт ведомства.

Экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию.
Экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию .Фото : Мария Стрыгина.

В частности, следствие установило, что сама женщина была больна ВИЧ с 2013 года. Несмотря на это, в июне 2014 года она родила ребенка и начала кормить его грудью. От обследования, приема лекарственных препаратов и наблюдения ее и малолетней дочери, женщина отказалась.

В итоге весной 2017 года трехлетняя девочка умерла от ВИЧ-инфекции. Специалисты утверждают, что ее жизнь можно было продлить, благодаря лечению.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Теперь женщине грозит до двух лет лишения свободы.

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