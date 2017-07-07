Сибирячка, которая намеренно не лечила дочь от ВИЧ, ответит перед судом за ее смерть

В частности, следствие установило, что сама женщина была больна ВИЧ с 2013 года. Несмотря на это, в июне 2014 года она родила ребенка и начала кормить его грудью. От обследования, приема лекарственных препаратов и наблюдения ее и малолетней дочери, женщина отказалась.

В итоге весной 2017 года трехлетняя девочка умерла от ВИЧ-инфекции. Специалисты утверждают, что ее жизнь можно было продлить, благодаря лечению.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Теперь женщине грозит до двух лет лишения свободы.