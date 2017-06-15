Как узнать, обработано ли от клещей место отдыха

В Алтайском крае от клещей обработали все популярные территории: турбазы, лагеря отдыха, парки, зеленые зоны и кладбища. В управлении Роспотребнадзора по Алтайскому краю altapress.ru рассказали, как узнать обработана ли территория, на которой вы находитесь, от клещей.
В связи с тем, что единого реестра с названиями всех обработанных территорий нет, на любой базе отдыхающему обязаны показать следующие документы:
- Акт о результатах акарицидной обработки территории;
- Акт о проведении энтомологической экспертизы территории (заключение о том, какие опасные насекомые могут там обитать). Обычно площадь обработки от клещей включает не только территорию базы отдыха, но и 50 метров в радиусе от нее.
Всего в Алтайском крае обработали 67 территорий загородных оздоровительных лагерей (686 га), 31 базу отдыха (160 га), 49 туристических баз (118 га), 24 санатория (106 га), 6 парков (10 га), а также 581 га зеленых зон и 542 га территорий кладбищ.
Елена Черкашина,
главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю:
К сожалению, частные организации не обязаны обрабатывать территории от клещей. Проверить благополучие эпидемиологической обстановки мы можем только по жалобе от населения. Поэтому, если где-то на турбазе вас покусал клещ, то можете обращаться в Роспотребнадзор. По факту жалобы специалисты имеют право выехать с проверкой на это место.
В управлении подчеркивают, что эпидемиологическая ситуация по заболеваниям, передающимся с укусом клещей и мониторинг учета иксодовых клещей находится на постоянном контроле.
Справка
С начала сезона активности клещей в поликлиники Алтайского края с жалобами на присасывание клещей обратилось 7733 человек, из них 2271 ребенок. Всем подлежащим детям введен иммуноглобулин, установлено медицинское наблюдение.
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