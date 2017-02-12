Стало известно какие люди рискуют быстрее сойти с ума

Связь между группой крови и болезнями человека обнаружили американские ученые из Вермонтского университета. В частности, они установили, что больше всего к деменции и другим умственным расстройствам склонны люди с четвертой группой крови.
Как пишет Росбалт, исследование длилось три года. За это время медики собрали и проанализировали данные более 30 тысяч человек. Почти у 500 пациентов, у которых была четвертая группа крови, со временем начали появляться признаки слабоумия. Возможно, это связано с тем, что в их крови содержится повышенное содержание белка, которое ускоряет свертываемость и способствует нарушению кровообращения.
А вот у людей с первой группой крови проблем с памятью не было. Кроме того, у них редко развивались и сердечно-сосудистые заболевания.
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