Стало известно какие люди рискуют быстрее сойти с ума

Как пишет Росбалт, исследование длилось три года. За это время медики собрали и проанализировали данные более 30 тысяч человек. Почти у 500 пациентов, у которых была четвертая группа крови, со временем начали появляться признаки слабоумия. Возможно, это связано с тем, что в их крови содержится повышенное содержание белка, которое ускоряет свертываемость и способствует нарушению кровообращения.

А вот у людей с первой группой крови проблем с памятью не было. Кроме того, у них редко развивались и сердечно-сосудистые заболевания.