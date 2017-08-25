Только одна алтайская больница попала в ТОП-100 российских клиник, лидирующих по доходу от платных услуг

Исследование коммерческой деятельности государственных медицинских учреждений провёл аналитический центр Vademecum. За 2016 год Областная больница заработала на платных услугах 401 млн рублей. С таким результатом она вошла в десятку лидеров рейтинга учреждений с наивысшей коммерческой активностью.

В список вошли 100 медучреждений — многопрофильных государственных больниц, подчиняющихся региональным департаментам или министерствам здравоохранения. Это учреждения, имеющие стационар и работающие со взрослыми пациентами, либо со взрослыми и детьми. Федеральные медучреждения, университетские клиники, специализированные клиники в исследовании участия не принимали.

Общая выручка государственных медучреждений из ТОП-100 составила в 2016 году 16, 3 млрд рублей. Из системы ОМС и других бюджетов они получили более 138 млрд рублей.

Среди медклиник наших соседей есть Новосибирская областная клиническая больница, она на 7 месте. Кемеровская областная клиническая больница им. С. В. Беляева занимает 28 место.Томская областная клиническая больница стоит на 54 позиции.