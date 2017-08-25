Только одна алтайская больница попала в ТОП-100 российских клиник, лидирующих по доходу от платных услуг

В рейтинге 100 российских клиник, лидирующих по доходам от платных услуг на 63 месте находится краевая клиническая больница. В 2016 году она получила доход от платных услуг в размере 76,75 млн рублей.
Исследование коммерческой деятельности государственных медицинских учреждений провёл аналитический центр Vademecum. За 2016 год Областная больница заработала на платных услугах 401 млн рублей. С таким результатом она вошла в десятку лидеров рейтинга учреждений с наивысшей коммерческой активностью.
В список вошли 100 медучреждений — многопрофильных государственных больниц, подчиняющихся региональным департаментам или министерствам здравоохранения. Это учреждения, имеющие стационар и работающие со взрослыми пациентами, либо со взрослыми и детьми. Федеральные медучреждения, университетские клиники, специализированные клиники в исследовании участия не принимали.
Общая выручка государственных медучреждений из ТОП-100 составила в 2016 году 16, 3 млрд рублей. Из системы ОМС и других бюджетов они получили более 138 млрд рублей.
Среди медклиник наших соседей есть Новосибирская областная клиническая больница, она на 7 месте. Кемеровская областная клиническая больница им. С. В. Беляева занимает 28 место.Томская областная клиническая больница стоит на 54 позиции.
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