У Алтайского края есть все шансы обновить парк машин "скорой помощи"

На селекторе с региональными координаторами проекта "Здоровое будущее" субъектам федерации предложат активно готовить заявки на новые "скорые". Распределять машины между регионами будет минздрав РФ на основании численности населения и ситуации с износом автопарка.

Как пояснил altapress.ru Николай Герасименко, большинство регионов, за исключением Москвы и еще ряда мест, нуждаются в машинах "скорой помощи", потому что износ своего автопарка составляет примерно 60-70%.

Также на днях премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о том, что кабмин РФ на ближайшем заседании рассмотрит вопрос о выделении средств на обновление региональных автопарков 6 млрд рублей: 3 млрд на закупку машин "скорой помощи" и 3 млрд — на покупку школьных автобусов.

В результате в регионы должно поступить не менее тысячи машин "скорой помощи", отметил глава правительства РФ.