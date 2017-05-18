У Алтайского края есть все шансы обновить парк машин "скорой помощи"

С 18 мая регионы России могут начать готовить заявки на получение новых автомобилей "скорой помощи" за счет средств федерального бюджета. Депутат Госдумы от Алтайского края, координатор проекта "Здоровое будущее" Николай Герасименко, заверил, что у нашего региона есть все шансы подать заявку и получить новые машины.
На селекторе с региональными координаторами проекта "Здоровое будущее" субъектам федерации предложат активно готовить заявки на новые "скорые". Распределять машины между регионами будет минздрав РФ на основании численности населения и ситуации с износом автопарка.
Как пояснил altapress.ru Николай Герасименко, большинство регионов, за исключением Москвы и еще ряда мест, нуждаются в машинах "скорой помощи", потому что износ своего автопарка составляет примерно 60-70%.
Также на днях премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о том, что кабмин РФ на ближайшем заседании рассмотрит вопрос о выделении средств на обновление региональных автопарков 6 млрд рублей: 3 млрд на закупку машин "скорой помощи" и 3 млрд — на покупку школьных автобусов.
В результате в регионы должно поступить не менее тысячи машин "скорой помощи", отметил глава правительства РФ.
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