В алтайской больнице сорвало крышу

В Павловской центральной больнице Алтайского края во время урагана 1 июля "улетела" часть кровли с хирургического корпуса. Ремонтные работы продолжаются до сих пор, рассказали altapress.ru в региональном минздраве.
Главный врач Павловской ЦРБ Олег Агеев подтвердил, что медицинское учреждение пострадало от непогоды. Но на лечебном процессе это никак не отразилось. Все отделения работают в штатном режиме, параллельно заканчиваются восстановительные работы на кровле.
В минздраве также рассказали, что во время ливня пострадали еще несколько алтайских больниц. В частности, в новом краевом перинатальном центре "ДАР" вода подтопила технический этаж и электрощитовые. По данным "Комсомольской правды", часть пациенток даже перевели в старый перинатальный. Но официально в ведомстве эту информацию не подтвердили.
В барнаульской горбольнице №5 во время непогоды полностью отключились лифты, также подтопило подвал. В городской больнице №10 отключали электричество. Но, по словам замминистра регионального минздрава Константина Гордеева, это штатные ситуации, которые удалось быстро решить.
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