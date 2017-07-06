В алтайской больнице сорвало крышу

Главный врач Павловской ЦРБ Олег Агеев подтвердил, что медицинское учреждение пострадало от непогоды. Но на лечебном процессе это никак не отразилось. Все отделения работают в штатном режиме, параллельно заканчиваются восстановительные работы на кровле.

В минздраве также рассказали, что во время ливня пострадали еще несколько алтайских больниц. В частности, в новом краевом перинатальном центре "ДАР" вода подтопила технический этаж и электрощитовые. По данным "Комсомольской правды", часть пациенток даже перевели в старый перинатальный. Но официально в ведомстве эту информацию не подтвердили.

В барнаульской горбольнице №5 во время непогоды полностью отключились лифты, также подтопило подвал. В городской больнице №10 отключали электричество. Но, по словам замминистра регионального минздрава Константина Гордеева, это штатные ситуации, которые удалось быстро решить.