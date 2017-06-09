Ученые: есть только четыре способа продлить жизнь

Шведские ученые опубликовали "рецепты", которые могут продлить жизнь любого человека. Оказалось, что соблюдение всего четырех правил поможет прожить дольше, пишет Lenta.ru.
Вот, что поможет дожить до старости:
- Отказ от курения;
- Регулярная физическая активность (не менее 150 минут в неделю);
- Умеренное употребление спиртного (не более 14 алкогольных единиц в неделю, единица — примерно 30 граммов водки);
- Диета, сбалансированная по содержанию питательных веществ и витаминов.
Исследователи на протяжении 16 лет наблюдали за образом жизни и привычками 33 тысяч мужчин и 30 тысяч женщин в возрасте от 45 до 83 лет. На момент начала исследования ни у кого из них не было онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.
К концу эксперимента ушли из жизни более 8,5 тысячи мужчин и 6,5 тысячи женщин. Причины их смерти позволили найти уверенную связь между образом жизни и ее продолжительностью. Авторы исследования уверены, что если бы они соблюдали всего четыре правила, то смогли бы прожить дольше.
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