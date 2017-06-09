Ученые: есть только четыре способа продлить жизнь

Вот, что поможет дожить до старости:

Отказ от курения; Регулярная физическая активность (не менее 150 минут в неделю); Умеренное употребление спиртного (не более 14 алкогольных единиц в неделю, единица — примерно 30 граммов водки); Диета, сбалансированная по содержанию питательных веществ и витаминов.

Исследователи на протяжении 16 лет наблюдали за образом жизни и привычками 33 тысяч мужчин и 30 тысяч женщин в возрасте от 45 до 83 лет. На момент начала исследования ни у кого из них не было онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

К концу эксперимента ушли из жизни более 8,5 тысячи мужчин и 6,5 тысячи женщин. Причины их смерти позволили найти уверенную связь между образом жизни и ее продолжительностью. Авторы исследования уверены, что если бы они соблюдали всего четыре правила, то смогли бы прожить дольше.