Ученые исследовали зависимость импотенции от просмотра порнографии

Специалисты развеяли мифы о вреде просмотра порнографии для одиноких мужчин, пишут Дни.ru .
Утверждение о том, что самоудовлетворение развивает в человеке слабоумие, провоцирует рост волос на ладонях, резкое падение зрения и импотенцию, неверно, заявил основатель компании по изучению сексуального поведения и биотехнологий Liberos, доктор Николя Праус.
"Существуют три лабораторных исследования, которые показали, что просмотр секс-фильмов никак не связан с эректильной дисфункцией, - говорит доктор. - Проблема, которую обычно связывают с просмотром порно, вызывается другими обстоятельствами".
"В своем клиническом опыте я не вижу, чтобы порно было прямой причиной сексуальных проблем", – подчеркивает доктор Ян Кернер, лицензированный психотерапевт.
По мнению специалиста, некоторые проблемы, такие как тревога и завышенные ожидания, действительно могут являться последствиями просмотра фильмов для взрослых, однако проблемы с потенцией вызывают другие обстоятельства. В первую очередь необходимо проверить, не виноваты ли в этом диабет, проблемы с сердцем или какие-либо лекарства.
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