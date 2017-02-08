Здоровье

Российские ученые нашли растение, защищающее от рака мозга

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Сегодня, 22:02.
Здоровье

Российские ученые нашли средство, которое поможет предотвратить рак мозга. Статья об этом опубликована в журнале Journal of Neuro-Oncology, пишет "Российская газета".

Таволга.
Таволга. Фото : www.7dach.ru.

Оказывается, отвар из таволги способен в два-три раза снизить вероятность развития опухолей в головном и спинном мозге. Ученые уже провели эксперименты на крысах, которым давали снадобье, и он оказался удачным.

Сейчас ученые готовят новые эксперименты, направленные на изучение дозировки лекарства. После этого они намерены создать линейку пищевых продуктов для профилактики рака.

Опухоли головного и спинного мозга случаются достаточно редко в сравнении с более распространенными раком груди или простаты. Но эти виды рака крайне агрессивны для человека и в большинстве случаев ведут к быстрой гибели.

Справка

Таволга (в народе ее называют лабазник) - род многолетних трав семейства Розовые. Насчитывает 10-13 видов, произрастающих в умеренной зоне Северного полушария. Отвары и настои растения снимают головные боли различного характера, а также ревматические боли в суставах. Мощное антибактериальное и антивирусное действие обуславливает применение при ОРЗ, гриппе, герпесе.

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