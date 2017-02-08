Российские ученые нашли растение, защищающее от рака мозга

Оказывается, отвар из таволги способен в два-три раза снизить вероятность развития опухолей в головном и спинном мозге. Ученые уже провели эксперименты на крысах, которым давали снадобье, и он оказался удачным.

Сейчас ученые готовят новые эксперименты, направленные на изучение дозировки лекарства. После этого они намерены создать линейку пищевых продуктов для профилактики рака.

Опухоли головного и спинного мозга случаются достаточно редко в сравнении с более распространенными раком груди или простаты. Но эти виды рака крайне агрессивны для человека и в большинстве случаев ведут к быстрой гибели.

Справка

Таволга (в народе ее называют лабазник) - род многолетних трав семейства Розовые. Насчитывает 10-13 видов, произрастающих в умеренной зоне Северного полушария. Отвары и настои растения снимают головные боли различного характера, а также ревматические боли в суставах. Мощное антибактериальное и антивирусное действие обуславливает применение при ОРЗ, гриппе, герпесе.