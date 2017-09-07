Ученые нашли у аспирина крайне опасное свойство

По данным исследователей, аспирин замедляет развитие злокачественных опухолей толстого кишечника. Но при этом препарат увеличивает эволюционный потенциал клеток злокачественных новообразований. Те от аспирина подвергаются мутации, чего не происходит в клетках опухолей, не подвергшихся воздействию препарата.

А это приводит к тому, что ацетилсалициловая кислота увеличивает долю раковых клеток, которые устойчивы в медикаментозному воздействию.

Пока ученые провели лишь лабораторные эксперименты in vitro, то есть в пробирках, и планирую проверить данные in vivo (уже в в живых клетках), пишет РИА "Новости".