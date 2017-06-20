Ученые назвали главную опасность селфи

Ученые из канадского университета Далхаузи бьют тревогу: селфи (фотографирование самого себя) может вызвать тяжелый эпилептический припадок. Как пишут Дни.ру, такая реакция организма может быть спровоцирована вспышкой и лампой против "красных глаз", которые встроены в практически любой сотовый телефон и планшет.
По мнению канадских ученых, увлечение селфи может нанести реальный вред и здоровью в целом из-за постоянных световых бликов во время фотографирования и повышенной чувствительности организма к нему. Дело в том, что при мигающем или переливающемся свете в мозге начинают обостряться реакции, похожие на эпилептический припадок. Особенно это заметно у детей и подростков. Помимо этого, приступ может начаться при определенном разрешении экрана телевизора или монитора: виной тому опять же переливающийся и мерцающий свет.
В целом, исследователи — противники частых "себяшек", потому что в погоне за удачным кадром люди часто не соблюдают осторожность, получают различные травмы, а, не собрав нужное количество "лайков" могут получить еще и расстройство нервной системы.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.