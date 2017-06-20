Ученые назвали главную опасность селфи

По мнению канадских ученых, увлечение селфи может нанести реальный вред и здоровью в целом из-за постоянных световых бликов во время фотографирования и повышенной чувствительности организма к нему. Дело в том, что при мигающем или переливающемся свете в мозге начинают обостряться реакции, похожие на эпилептический припадок. Особенно это заметно у детей и подростков. Помимо этого, приступ может начаться при определенном разрешении экрана телевизора или монитора: виной тому опять же переливающийся и мерцающий свет.

В целом, исследователи — противники частых "себяшек", потому что в погоне за удачным кадром люди часто не соблюдают осторожность, получают различные травмы, а, не собрав нужное количество "лайков" могут получить еще и расстройство нервной системы.